稱蓋宮廟可救腿傷妻 新竹惡神棍詐財199萬遭判刑

新竹蘇姓遊覽車駕駛對外謊稱自己具通靈預知能力，他鎖定因妻子腿傷四處求醫的林姓男子，向對方謊稱，經他通靈後，指林與關聖帝君有緣，需要在住處安厝神明及搭建宮廟，他可協助幫忙，林為治妻病情信以為真，蘇列50項蓋關帝廟物品清單，林則陸續交付199萬多元，沒想到蘇拿了錢就失聯；新竹地院審理終結，依詐欺取財罪將蘇判刑6月。

判決書指出，蘇男透過前妻結識林男，蘇對外以通靈師或靈媒自居，且得知林對他有通靈能力深信不疑，2017年4月26日起至2020年7月26日止，蘇向林謊稱具通靈結果顯示，關聖帝君和林十分有緣，林可做關聖帝君的代言人，如此可讓林妻腿傷快速痊癒，不過林需在新竹市住處內安厝神明及搭建宮廟。

林男不疑有他，對蘇列出的50項蓋關帝廟物品清單照單全收，裡面包括「給住處關帝聖君的赤兔馬、觀音佛像、戰袍-給關帝聖君乩身穿的衣服、神明廳-宮壇天花板工程、三清道祖祭拜、關帝聖君金身、普渡七尊神明、松山慈惠堂終身天醫燈、追加赤兔馬柵欄、九皇太子神尊1尊、華陀1尊及華陀新衣、音樂炮車」等。

但是，林男陸續交付蘇男199萬1400元，卻久未見安厝神明及搭建宮廟有動工跡象，大部分清單項目都未見實體，或僅由蘇口頭告知，林也只取得價值不相當的太子爺帽子、和服及佛像等宗教物品，蘇隨即失聯，林才驚覺遭詐，向警方報案。