六龜警指侵按摩女稱己愛崗敬業求輕判 懲戒法庭判撤職、停用1年
高雄市警六龜分局警員馬廣訓是左營分局轄下一間會館常客 ，2021年12月28日他先傳訊息預約泰式按摩，當他到達後卻反將按摩女壓在床上指侵得逞。被害人趁休息之際，逃離包廂並向櫃檯人員求救、報警送辦，馬被依強制性交罪判刑。高雄市政府將馬移送懲戒，懲戒法院判撤職，並停止任用1年。
刑事部分，橋頭地方法院認定馬犯強制性交罪，判他2年徒刑，緩刑5年，另支付公庫40萬元，並提供240小時義務勞務、接受2場法治教育。全案於今年5月16日定讞。
高雄市政府認為馬經判刑1年以上確定，但未達警察人員人事條例第31條法定應予以免職情事，但此事涉及妨害性自主，嚴重影響機關和市府聲譽，認為有必要懲戒，因此移請懲戒法院審理。
馬廣訓辯稱他是以一般民眾的身分登門消費，因他誤解對方的意思，以為雙方有情愫，在意亂情迷下犯案，但事後他積極和解，取得對方原諒並獲緩刑。他說，事發時間並非在執勤，應該不至於嚴重損害政府信譽。
馬提出新聞報導等資料，要證明從警期間愛崗敬業、克盡職守，還順利救護欲自殘的民眾，請求輕判。
懲戒法院認為，馬廣訓挾體力優勢，將按摩女壓在床上，強行脫去對方衣褲，親吻對方嘴唇後再以生殖器磨蹭對方，又跨坐在女方腹部，將把生殖器擺放在她雙乳間，硬要對方口交；因被害人抗拒，他只能用手指侵犯，還把對方翻成趴姿磨蹭，馬卻還說是「誤解」女方之意，根本是避重就輕。
懲戒法院認定馬除觸犯刑罰法律外，也違反公務員服務法，雖屬「非執行職務」的違法行為，但他身為警務執法人員，竟欠缺守法觀念，為逞私慾而侵害他人身體，嚴重損傷警察形象、政府信譽，考量他與被害人以100萬元和解、分期賠償，判撤職並停止任用1年。
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