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六龜警指侵按摩女稱己愛崗敬業求輕判 懲戒法庭判撤職、停用1年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

高雄市警六龜分局警員馬廣訓是左營分局轄下一間會館常客 ，2021年12月28日他先傳訊息預約泰式按摩，當他到達後卻反將按摩女壓在床上指侵得逞。被害人趁休息之際，逃離包廂並向櫃檯人員求救、報警送辦，馬被依強制性交罪判刑。高雄市政府將馬移送懲戒，懲戒法院判撤職，並停止任用1年。

刑事部分，橋頭地方法院認定馬犯強制性交罪，判他2年徒刑，緩刑5年，另支付公庫40萬元，並提供240小時義務勞務、接受2場法治教育。全案於今年5月16日定讞。

高雄市政府認為馬經判刑1年以上確定，但未達警察人員人事條例第31條法定應予以免職情事，但此事涉及妨害性自主，嚴重影響機關和市府聲譽，認為有必要懲戒，因此移請懲戒法院審理。

馬廣訓辯稱他是以一般民眾的身分登門消費，因他誤解對方的意思，以為雙方有情愫，在意亂情迷下犯案，但事後他積極和解，取得對方原諒並獲緩刑。他說，事發時間並非在執勤，應該不至於嚴重損害政府信譽。

馬提出新聞報導等資料，要證明從警期間愛崗敬業、克盡職守，還順利救護欲自殘的民眾，請求輕判。

懲戒法院認為，馬廣訓挾體力優勢，將按摩女壓在床上，強行脫去對方衣褲，親吻對方嘴唇後再以生殖器磨蹭對方，又跨坐在女方腹部，將把生殖器擺放在她雙乳間，硬要對方口交；因被害人抗拒，他只能用手指侵犯，還把對方翻成趴姿磨蹭，馬卻還說是「誤解」女方之意，根本是避重就輕。

懲戒法院認定馬除觸犯刑罰法律外，也違反公務員服務法，雖屬「非執行職務」的違法行為，但他身為警務執法人員，竟欠缺守法觀念，為逞私慾而侵害他人身體，嚴重損傷警察形象、政府信譽，考量他與被害人以100萬元和解、分期賠償，判撤職並停止任用1年。

高雄市警六龜分局警員馬廣訓用生殖器磨蹭按摩女下體並狠用手指指侵，高雄市政府將馬移送懲戒，懲戒法院判撤職，並停止任用1年。圖／取自六龜分局臉書
高雄市警六龜分局警員馬廣訓用生殖器磨蹭按摩女下體並狠用手指指侵，高雄市政府將馬移送懲戒，懲戒法院判撤職，並停止任用1年。圖／取自六龜分局臉書

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