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控辣妹女助理「用皮肉換包包」連千毅挨告判賠8萬元
直播主連千毅去年在經營的臉書社群「蘭庭精品」PO文，指控翁姓女助理「用皮肉換包包、名錶」，還指她涉及色情、飯局接案行為，翁女得知後氣炸提告求償40萬。新北地院三重簡易庭法官審理後認為，連千毅指翁女涉嫌妨害風化之言論，顯然妨害翁女之名譽權，判連千毅賠8萬元，全案仍可上訴。
翁姓女助理提告稱，連千毅去年8月13日晚間在其經營的臉書社群「蘭庭精品」專頁，PO文指控她涉及色情、飯局接案行為，用皮肉換取收入行為不檢、涉及妨害風化。翁女表示她雖然立即澄清，但連千毅又錄製影片指她媒介色情，做「S（即性交易）」，1次性交易12萬元等不實言論。
翁女主張該影片觀看者高達14萬人，對她的社會評價造成莫大損害，不法侵害其名譽權，對連千毅求償40萬元。
連千毅辯稱翁女離職後曾跟他提出包養要求，有通訊軟體對話紀錄及轉帳紀錄為憑，每次12萬就是翁女包養的價碼。但法官認為連千毅提出的對話記錄並不完整實屬無據。
三重簡易庭法官審理後認為，連千毅PO文指翁女涉嫌妨害風化，足使閱覽者認為翁女已有涉及刑事犯罪嫌疑，顯然已妨害翁女之名譽權，且該則貼文按讚數5861個、620則留言、100次分享，影響名譽權已達情節重大程度，判連千毅需賠8萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。
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