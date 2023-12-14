新竹男懷疑樓上鄰居跟蹤 走廊狹路相逢竟持刀警告...下場曝
新竹林姓男子不滿樓上鄰居小華（化名）長期跟蹤騷擾他，今年1月晚間在頂樓收拾衣物準備返家時，下樓行經走廊又看到小華，竟拿起隨身攜帶的水果刀指向小華，並警告「不要再跟蹤我」，事後小華覺得害怕，於是報警提告。新竹地院依恐嚇危害安全罪，處林男拘役30日，易科罰金3萬元。
判決書指出，林男與小華住在同社區，林男住在4樓，小華住在10樓。林男自認長期遭到小華跟蹤騷擾，對其心生不滿。今年1月晚間10時許，林男大樓頂樓收拾清洗完畢的衣物後，下樓行經10樓走廊處，遇到小華剛好開門返家，竟拿出攜帶的水果刀指向小華，並警告「不要再跟蹤我」，讓小華覺得害怕報警。
法官認為，林男為心智健全的成年人，應循合法途徑，和平溝通解決糾紛，但林男竟持水果刀恫嚇鄰居導致心生畏懼，行為誠屬不該；雖林男坦承犯行、尚知悔悟，但並未和鄰居達成調解，最終依恐嚇危害安全罪，處林男拘役30日，易科罰金3萬元。
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