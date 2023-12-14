新竹男懷疑樓上鄰居跟蹤 走廊狹路相逢竟持刀警告...下場曝

新竹林姓男子不滿樓上鄰居小華（化名）長期跟蹤騷擾他，今年1月晚間在頂樓收拾衣物準備返家時，下樓行經走廊又看到小華，竟拿起隨身攜帶的水果刀指向小華，並警告「不要再跟蹤我」，事後小華覺得害怕，於是報警提告。新竹地院依恐嚇危害安全罪，處林男拘役30日，易科罰金3萬元。

判決書指出，林男與小華住在同社區，林男住在4樓，小華住在10樓。林男自認長期遭到小華跟蹤騷擾，對其心生不滿。今年1月晚間10時許，林男大樓頂樓收拾清洗完畢的衣物後，下樓行經10樓走廊處，遇到小華剛好開門返家，竟拿出攜帶的水果刀指向小華，並警告「不要再跟蹤我」，讓小華覺得害怕報警。