男跟情侶吵架氣炸 拿槍對移動車開槍涉殺人未遂

台中市劉姓男子去年與情侶糾紛，涉嫌持槍射擊車輛，台中高分院今依殺人未遂等罪，判他8年徒刑。圖／本報資料照

台中市劉姓男子在去年8月間在大甲區與一對情侶吵架，劉開車離開現場後，發現女子駕駛的車輛迎面駛來，劉男拿出改造手槍，朝女子車輛駕駛座開槍，打穿女子轎車的車門，幸未擊中女子，一審劉被認定有殺人不確定故意，依槍砲、殺人未遂等罪，判刑8年，二審今審結，駁回上訴，維持原判。

判決指出，劉姓男子在去年8月14日在大甲區與一對情侶吵架，劉開車離開後，行駛途中發現女子駕駛的車輛迎面駛來，劉認出是對方車輛後，拿出預藏的改造手槍，朝女子駕駛的車輛駕駛座方向開槍，駕駛座車門遭子彈貫穿，但幸好子彈沒有擊中女子，彈頭留在駕駛座，女子向警方報案。

警方根據路口監視器，循線查獲劉姓男子到案，查扣涉案改造手槍、子彈5發，劉男到案後坦認犯行。

一審審酌，劉男在近距離執意朝行駛中的車輛開槍，子彈有可能擊中人，造成死傷，且劉不是經過專業訓練的人，射擊方向有可能擊中女子，認定劉男有殺人不確定故意，需依殺人未遂罪論處，依法判刑6年6月，另外劉也涉嫌持有涉案槍彈，判刑5年6月，併科罰金8萬元，應執行8年。

全案上訴台中高分院後，合議庭今天審結宣判，認定此案上訴無理由，駁回上訴，維持一審原判，仍可上訴。