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慢一點！南市白河後壁移動式測速照相路段出爐

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市白河警分局今公布白河、後壁區5處最新移動式測速照相路段及取締時間，主要集中在易肇事路段。警方強調，取締非主要手段，籲請用路人路過降速，將交通事故降到最低。

白河警分局說，上述移動式測速照相路段及取締日期，由本月11日至15日，相關交通數據顯示，都是易肇事路段，超速是主因之一，依據道路交通管理處罰條例修正案，超速逾40公里，最高可處3萬6000元及吊扣汽車牌照達半年，籲請用路人勿超速。

相關取締時間、路段如下：

12/11.8-12時(機動)

白河區市172線30.2K下秀祐路段(雙向)

12/12.8-12時(機動)

後壁區台1線278.55K八掌溪橋南端路段(南下)

12/13.8-12時(機動)

後壁區市172線26.9K安溪路段 (西往東)

12/14.14-18時(機動)

白河區市165線10.54K三間厝路段(雙向)

12/15.8-12時(機動)

白河區市165線9.37K馬稠後路段(北向南)

台南白河警分局公布最新移動式測速照相路段及取締時間，籲請用路人勿超速。記者謝進盛／翻攝
台南白河警分局公布最新移動式測速照相路段及取締時間，籲請用路人勿超速。記者謝進盛／翻攝

白河 測速

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