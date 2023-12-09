酒駕毀天倫 「生還者」籲修法重罰

高市議員鍾易仲（右）、李眉蓁（左）昨陪林姓被害人（中）籲加重酒駕刑責修法。記者王勇超／攝影 高雄市林姓男子1家4口2021年12月晚間在愛河旁過馬路，遭無照酒駕累犯黃男撞上，林妻死亡，林男和2個女兒重傷，林昨由藍營議員陪同悲泣指「往生的人上天堂，醒過來的人卻活在地獄」，呼籲酒駕修法從嚴從重，建立酒駕受害者代位求償機制。

高雄市議員、立委參選人鍾易仲、李眉蓁、陳美雅等人昨陪林男開記者會，林泣訴酒駕案造成家破人亡，法務部長蔡清祥案發後曾說，想推動修法把酒駕致死以不確定故意殺人罪判處，但執政黨立委過半，「捍衛酒駕被害人的人權推不動？」盼明年新上任立委提案修法。

鍾易仲表示，2019年2月法務部提出「酒駕再犯致人於死可判死刑」刑法修正草案，把酒駕再犯以「不確定殺人故意」刑度處罰，最重可判處10年以上、無期徒刑、死刑，但修法結果不如預期。

鍾易仲痛批，部分人認為「酒駕肇事不比謀殺嚴重」、「違反國際人權兩公約」，民進黨過半的國會未通過「酒駕再犯可判死刑」，但實務上酒駕又常被輕判，尤其「酒駕再犯」者刑責未顯著提高，看不出嚇阻作用。

李眉蓁說，林男家人遭3次酒駕慣犯撞上、家破人亡，法院雖判賠3500萬元，但官司打2年只得到債權憑證，沒有獲得賠償，反而自費百萬元治療、復健，打官司，未來將推動建立代位求償辦法，讓受害者快速取得賠償金。

「喝酒就不能駕車！」陳美雅說，應修法加重酒駕刑責，讓民眾不再存有僥倖心理；議員陳麗娜則建議，酒駕罰款應專款專用，用在防制酒駕、受害者救濟。