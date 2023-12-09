聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕毀天倫 「生還者」籲修法重罰

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導

高市議員鍾易仲（右）、李眉蓁（左）昨陪林姓被害人（中）籲加重酒駕刑責修法。記者王勇超／攝影
高市議員鍾易仲（右）、李眉蓁（左）昨陪林姓被害人（中）籲加重酒駕刑責修法。記者王勇超／攝影
高雄市林姓男子1家4口2021年12月晚間在愛河旁過馬路，遭無照酒駕累犯黃男撞上，林妻死亡，林男和2個女兒重傷，林昨由藍營議員陪同悲泣指「往生的人上天堂，醒過來的人卻活在地獄」，呼籲酒駕修法從嚴從重，建立酒駕受害者代位求償機制。

高雄市議員、立委參選人鍾易仲、李眉蓁、陳美雅等人昨陪林男開記者會，林泣訴酒駕案造成家破人亡，法務部長蔡清祥案發後曾說，想推動修法把酒駕致死以不確定故意殺人罪判處，但執政黨立委過半，「捍衛酒駕被害人的人權推不動？」盼明年新上任立委提案修法。

鍾易仲表示，2019年2月法務部提出「酒駕再犯致人於死可判死刑」刑法修正草案，把酒駕再犯以「不確定殺人故意」刑度處罰，最重可判處10年以上、無期徒刑、死刑，但修法結果不如預期。

鍾易仲痛批，部分人認為「酒駕肇事不比謀殺嚴重」、「違反國際人權兩公約」，民進黨過半的國會未通過「酒駕再犯可判死刑」，但實務上酒駕又常被輕判，尤其「酒駕再犯」者刑責未顯著提高，看不出嚇阻作用。

李眉蓁說，林男家人遭3次酒駕慣犯撞上、家破人亡，法院雖判賠3500萬元，但官司打2年只得到債權憑證，沒有獲得賠償，反而自費百萬元治療、復健，打官司，未來將推動建立代位求償辦法，讓受害者快速取得賠償金。

「喝酒就不能駕車！」陳美雅說，應修法加重酒駕刑責，讓民眾不再存有僥倖心理；議員陳麗娜則建議，酒駕罰款應專款專用，用在防制酒駕、受害者救濟。

酒駕 死刑 鍾易仲

延伸閱讀

「醒來的人活在地獄」 藍營3立委參選人支持重罰酒駕

左楠立委藍綠「雙李」對決 李柏毅、李眉蓁同日吉時登記

下跪了！力戰黃捷與陳美雅 陪郭倍宏來登記的她跪下去了

藍白終於合 藍軍小雞：有助高雄立委選情 籲支持者和氣迎接18日結果

相關新聞

酒駕毀天倫 「生還者」籲修法重罰

高雄市林姓男子1家4口2021年12月晚間在愛河旁過馬路，遭無照酒駕累犯黃男撞上，林妻死亡，林男和2個女兒重傷，林昨由藍...

受刑人不能投票侵害選舉權？ 大法官：家庭權、配偶權不也受侵害

受刑人林祐良要求中央選舉委員會、桃園市選舉委員會於總統大選時，在台北監獄設投票所被拒絕，提行政訴訟並聲請定暫時狀態處分，...

朱學恒遭控酒後強吻不認 鍾沛君批無恥

台北市議員鍾沛君6月爆去年遭名嘴朱學恒酒後二度強吻，朱事後主動告發自己涉嫌性騷擾，但檢方勘驗手機對話紀錄等，認定犯罪事實...

「Lin bay好油」今天偵結起訴！桃檢下午說明

農業臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘涉嫌與前國民黨黨工許哲賓自導自演恐嚇案，今年10月初到案後，分別遭羈押禁見，...

詐團祭高薪 「海溝女神」當車手

黃姓男子成立詐團並選在台中七期豪宅區設立機房，以愛情詐騙鎖定30歲以上男性搭訕，還將被害人個資製成「台灣男子圖鑑」，派出...

涉高薪誘騙至柬埔寨摘器官 人蛇集團2成員二審改判

嘉義檢警去年查獲人口販運集團成員王男、林男以高薪誘騙被害人到柬埔寨工作，實際上涉摘取器官牟利，所幸被害人及時脫困，一審認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。