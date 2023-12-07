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駐美資料是否外洩？ 法務部：仍調查中

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

政府不願證實在野黨爆料資料的真偽！針對近日國民黨候選人拿出外交資料，爆料民進黨副總統候選人蕭美琴擔任駐美代表，疑似在外交上妥協的狀況，媒體質疑資料的真實性，但法務部次長蔡碧仲僅表示還在調查中，而行政院發言人林子倫則強調，盼在野黨不要對我國的外交事務扯後腿。

監聽資料是假的

選舉期間大量資訊流出，媒體報導，社群網站「爆料公社」貼出情治單位監聽資料，對象包含多名台灣政治人物，貼文附上監聽機關、字號、時間、對象、執行人員等資訊，並指資料是由暗網購得。刑事局指出，通訊監察對象身分非通訊監察書內容所能得知，故網路流傳的資料是經過後製處理。

近日資料外洩與錯假訊息新聞頻傳，政府機關疲於奔命。（中央社）
近日資料外洩與錯假訊息新聞頻傳，政府機關疲於奔命。（中央社）

調查局則表示，這類不實資訊曾於2021年即於網路社群傳散，且資料格式是加工拼湊。蔡碧仲也在行政院院會後記者會上指出，相關訊息提到關鍵地點時，使用的是簡體字，因此確定是假訊息，最高檢察署與廉政署都已發布新聞稿澄清，並責成北檢立案調查。

資料外洩還在調查

內政部長林右昌7日前往立法院備詢，在會前受訪時則指出，最高檢署已經在偵辦中，所謂的認知作戰就是三分真七分假，似真似假。目前正值大選期間，他呼籲民眾，對於任何訊息都應該要審慎思辨，不要受到相關訊息的影響，確保大選順利進行。

而國民黨市議員徐巧芯等人6日在記者會公布疑似外洩的外交資料，媒體詢問相關資料的真實性，但蔡碧仲並未回答，僅表示需要看相關行為是否有涉及刑責，還有檢察官根據6日的狀況是否達到自動檢舉的標準後，才會開始偵辦，目前還在初步的調查。

林子倫則說，等到後續有消息會在跟外界說明，但同時也希望在野黨不要透過這種方式，扯台美外交的後腿。

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爆料公社 蔡碧仲 社群

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