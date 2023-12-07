「吃定」高中生不敢出櫃性侵未遂 新竹狼師吃上2年徒刑

羅姓教師透過交友軟體結識16歲的高中生，羅原本約對方到住處參觀社區健身房，但見面時卻直接帶學生回家裡，並脫下對方的褲子口交。羅食髓知味，硬是指侵學生，還問可否肛交？羅無視學生反抗，不斷以生殖器摩蹭對方肛門周圍，學生託辭「要補習」才逃過一劫。一審依強制性交罪判羅4年徒刑，台灣高等法院今改依成年人故意對少年犯強制性交未遂罪判2年刑。

羅2021年2月間結識就讀高中的被害人，兩人原約定同年4月6日傍晚見面，但學生未料到羅對他指侵並試圖肛交，學生事後向勵馨基金會和班導師求助，東窗事發。學生父親提告，新竹地檢署偵辦。

學生表示，羅說想要與他發生性關係，他直說不行，對方卻不斷跳針地問他「為何不行？」學生說，他不斷用手擋住肛門，下意識跟羅保持距離，後來說要補習，羅才載他去補習班。

「我都有問他，他也同意。」羅姓教師聲稱當天兩人相互口交，但他否認以手指侵入對方，也沒有以生殖器摩擦對方。

新竹地方法院審理時，學生說案發前雙親都不知道他的性傾向，要揭露這個案子代表要讓父母知道他是同志。林姓班導師證稱，被害人個性內向，擔心父母親知道這件事情，會加深父母親對同志的刻板印象，因此還詢問「有沒有可能讓爸媽不要知道這件事」。竹院認為被害學生在案發數月後才向導師求助，期間不斷擔憂父母會發現他的性傾向、加深對同性戀的誤解，認為學生不可能惡意誣陷羅、滋生事端。

竹院認為羅案發時擔任教職，明知被害人為學生，卻竟罔顧教育者職責、意圖不軌，且不尊重學生意願、無視學生拒絕而侵害對方性自主權，讓學生飽受身心折磨，事後還辯稱是因為不願意借錢給對方才遭報復，態度可議。審酌羅目前無業、獨居等情狀，判他4年徒刑。