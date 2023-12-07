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台南畫室男師經診斷「戀童症」 猥褻9名女童308次判8年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南地院判陳姓畫室負責人對未滿14歲女子犯強制猥褻罪共308罪，各處3年6月，應執行8年，可上訴。示意圖／Ingimage
台南地院判陳姓畫室負責人對未滿14歲女子犯強制猥褻罪共308罪，各處3年6月，應執行8年，可上訴。示意圖／Ingimage
台南陳姓畫室負責人教授國小學童繪畫，授課時對女童摸胸及下體，還強拉其手碰觸自己性器，檢警追出9人受害，女童父親痛訴「我再也沒有抱過我女兒，她就是會閃躲」，經鑑定陳男有「戀童症」，台南地院判他對未滿14歲女子犯強制猥褻罪共308罪，各處3年6月，應執行8年。

台南市府獲報後，啟動社會、警察及教育局等跨局處處理機制，台南地檢署依強制猥褻案件起訴陳男外，社會局經調查認定他違反兒童及少年福利與權益保障法，已依法公告陳男姓名。

教育局查出該才藝班是未立案補習班，也召開補習班不適任人員認定委員會，並認定他終身不得擔任補習班負責人及教職員工，並依補習及進修教育法重罰25萬元。

檢警調查，陳明知前來學畫的國小女童，當時均未滿14歲，其中一女童每周三下午7時至9時上課時，違反其意願，撫摸背部，並將手伸入內衣撫摸胸部，還強拉其手臂碰觸自己性器。自2021年1月起至今年1月間，陳以每兩周1次頻率，對女童猥褻得逞，共計51次。

檢警陸續追出9名受害女子，年紀最小10歲，最大則21歲，遭猥褻次數從1次至114次不等，總計308次，受害者及家長提出刑事附帶民事賠償。

陳犯後坦承犯行。台南地院合議庭委託嘉南療養院就陳行為時精神狀況進行鑑定，診斷陳有「戀童症」，其行為與戀童症有關，但戀童症非精神障礙也非心智缺陷，他行為時辨識其行為違法能力，與依其辨識而行為能力皆屬正常。陳有「高再犯風險」，應及早積極治療。

有女童當庭表達，記得當時很害怕，每次都去躲在廁所裡不出來，看著廁所牆角上的蜘蛛很害怕，迄今只要看到蜘蛛，就會害怕。

有母親說，小孩已經20歲了，直到檢察官聯絡他們，才仔細去問，女兒才說只要老師一靠近、對她上下其手，她就會害怕躲在廁所裡，現在看到男生也都會很恐懼，也沒有交男朋友，「這件事對孩子及家長都是一輩子的傷害」。

另有父親表示，小孩不講出來不代表他不痛，最痛的事不會講出來，會放在心裡面；國中2、3年級起，他再也沒有抱過女兒，她就是會閃躲，是什麼原因造成，大家可以思考，這件事讓我們家長對小孩感到很愧疚、抱歉，希望我們的心聲可以被聽到。

合議庭指出，陳擔任畫室老師，教授諸多小學生學習繪畫，長年來受到家長及學生信賴，但他未能珍惜受信賴託付，明知9名女子均為未滿14歲，判斷力、自我保護能力及性自主決定能力均尚未成熟，竟為滿足一己私慾犯下，令各被害人身心受創、當下也不敢聲張求救，致令多年後經揭發才發現，對被害人及所屬家庭造成永不抹滅傷痛。

台南市社會局經調查認定陳男違反兒童及少年福利與權益保障法，已依法公告陳男姓名外，教育局認定他終身不得擔任補習班負責人及教職員工，並依法重罰25萬元。記者邵心杰／翻攝
台南市社會局經調查認定陳男違反兒童及少年福利與權益保障法，已依法公告陳男姓名外，教育局認定他終身不得擔任補習班負責人及教職員工，並依法重罰25萬元。記者邵心杰／翻攝

台南 補習 猥褻

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