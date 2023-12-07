前北縣客家局長「弄」標案給弟弟做 前年入獄今已假釋

前台北縣客家事務局局長何培才被控藉勢藉端向廠商索賄，甚至借牌圍標，獲取不法利益，2021年7月14日被依貪汙治罪條例判5年8月徒刑定讞。何12月1日經法務部核准假釋，台灣高等法院裁定假釋中付保護管束。圖／聯合報系資料照 前台北縣客家事務局局長何培才被控藉勢藉端向廠商索賄，甚至借牌圍標，獲取不法利益，2021年7月14日被依貪汙治罪條例判5年8月徒刑定讞。何12月1日經法務部核准假釋，台灣高等法院裁定假釋中應付保護管束。

何培才2007年10月1日起至2010年6月16日間擔任台北縣客家事務局（現新北市政府客家事務局）局長，而翔富旅行社負責人則是胞弟何育才。2009、2010年間，北縣客家局辦海峽兩岸客家藝文交流活動，何邀人參與標案，再交給翔富旅行社辦理，由翔富得利。

另外在2009年間，台北縣政府為三峽客家文化園區設置附設的餐廳、禮品店辦委外經營招標，2次流標後，調降營運成本再第3次招標，何培才也請名藝公司出面參與投標，得標後，何將自己籌劃執行經營。為免因參與投標廠商不足法定3家廠商而流標，還找來2家廠商陪標。

高院更一審認為，何培才犯貪汙治罪條例對於主管事務直接圖利罪、政府採購法以詐術使開標不實罪，但新北地院依據營業稅籍資料查詢表內容，及將保證金、權利金、借款資金，計算為何的不法利益，認定他獲利202萬餘元，計算方法有誤。

高院統計，何培才的圖利的不法利益分別為4萬2824元、4萬9406元，都在5萬元以下，依貪汙治罪條例規定應減刑。高院認為何身為北縣府客家局局長，竟為貪欲而不知廉潔，以規避法令迂迴或違法欺罔手段標得採購案後，再交給胞弟辦理，直接圖翔富旅行社不法利益，因此判刑5年8月，褫奪公權2年。案經最高法院駁回後定讞。

何培才2021年8月23日入監執行，法務部12月1日核准假釋，刑期終結日期為2026年8月26日，縮短刑期後刑期終結日為2026年2月23日，高院裁定何假釋中付保護管束。