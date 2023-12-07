快訊

高三生吃不到滷味在校長室放「假頭」遭記過 他畢業告學校結果出爐

桃花酒駕連環爆！藍批政府貪腐好財色 衛福部變成桃花窟

高三生吃不到滷味在校長室放「假頭」遭記過 他畢業告學校結果出爐！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

學生示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
學生示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
王姓高中生為了抗議學校更改滷味販售時間，用玻璃紙、紙球做出一顆眼球脫落的假頭顱，放在校長辦公桌上，被校方記一支小過，他畢業後要求學校確認處分違法，並寄發回復名譽證書被拒絕，提行政訴訟救濟，台北高等行政法院認為小過已被註銷而不存在，判決王敗訴，可上訴。

王2013至2015學年度就讀台北市某高中，他2015年11月30日為高三學生，不滿學校更改滷味販售時間，先用彩色玻璃紙、紙球、紅色膠帶做出眼球脫落的假頭顱，並在「後腦」貼上「還我魯味」的紙條，再闖入校長辦公室，將假頭顱放在辦公桌上，使校長感受到威脅、騷擾，校方召開學生獎懲委員會，決議記王一支小過。

王事後用愛校服務銷過，小過也於同年12月29日註銷；事隔6年，王2021年向學校要求提供懲處相關文書，再請求確認記過處分違法、發給回復名譽證書等，校方召開學生申訴評議委員會後，決議不受理。

王提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟，主張校方記過處分沒有合法送達書面通知而有重大瑕疵，懲處無效。

北高行認為，王被記小過的懲處已在2015年12月8日送達，之後經王申請銷過，校方也同意並銷改，王的個人獎懲一覽表上也載明「已註銷」，因此小過已經不存在，王欠缺訴訟利益，也沒有權利保護必要，因此判決王敗訴。

滷味 紙條 北市

延伸閱讀

高雄警穿制服蹺班陪妻子開直播 記過2次處分

獨／高雄警掃黃護膚店驚見自家人消費 他慘被記過調地

學生穿彩色外衣禦寒 竟被記過沒收、剝奪午休？知名私校回應了

苗縣府科長遭爆幫科員代打卡 記過調職政風追查...鍾東錦：做錯就是做錯

相關新聞

警洩密毒販 判2年3月無緩刑

台中市警員劉正雄任職霧峰分局偵查佐時多次洩密，還涉與毒販勾結，將檢察官指揮偵辦販毒集團案件卷宗攜往和張姓毒販碰面，讓張順...

調查官盜賣毒品撈1.6億 監委彈劾3人

監察院表示，法務部調查局航基站組長徐宿良涉多次利用該站管理漏洞，大量竊取站內毒品對外販售，嚴重損害機關形象，該站詹孟霖另...

帶團赴陸受招待 新住民關懷總會3幹部交保

台灣新住民關懷總會上月中旬組團六十人前往湖南省婁底地區旅遊，橋頭地檢署認定他們接受陸方落地招待，宣傳「兩岸一家親」、「和...

前夫找上門出言挑釁 男友氣不過「血染飲料店」下場曝

高雄鄭姓男子與飲料店女同事施姓女子交往，但女方賈姓前夫得知鄭男介入感情，對情侶倆出言恐嚇，去年10月中，賈找前妻談孩子問...

高三生吃不到滷味在校長室放「假頭」遭記過 他畢業告學校結果出爐！

王姓高中生為了抗議學校更改滷味販售時間，用玻璃紙、紙球做出一顆眼球脫落的假頭顱，放在校長辦公桌上，被校方記一支小過，他畢...

被請午餐「回禮」3隻雞 花蓮前議員行賄判刑

花蓮縣前議員高小成去年尋求連任以65票差距失利，又被查出選前送3隻雞行賄，花蓮地方法院一審依選罷法判刑3年6個月，褫奪公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。