高三生吃不到滷味在校長室放「假頭」遭記過 他畢業告學校結果出爐！

學生示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片 王姓高中生為了抗議學校更改滷味販售時間，用玻璃紙、紙球做出一顆眼球脫落的假頭顱，放在校長辦公桌上，被校方記一支小過，他畢業後要求學校確認處分違法，並寄發回復名譽證書被拒絕，提行政訴訟救濟，台北高等行政法院認為小過已被註銷而不存在，判決王敗訴，可上訴。

王2013至2015學年度就讀台北市某高中，他2015年11月30日為高三學生，不滿學校更改滷味販售時間，先用彩色玻璃紙、紙球、紅色膠帶做出眼球脫落的假頭顱，並在「後腦」貼上「還我魯味」的紙條，再闖入校長辦公室，將假頭顱放在辦公桌上，使校長感受到威脅、騷擾，校方召開學生獎懲委員會，決議記王一支小過。

王事後用愛校服務銷過，小過也於同年12月29日註銷；事隔6年，王2021年向學校要求提供懲處相關文書，再請求確認記過處分違法、發給回復名譽證書等，校方召開學生申訴評議委員會後，決議不受理。

王提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟，主張校方記過處分沒有合法送達書面通知而有重大瑕疵，懲處無效。

北高行認為，王被記小過的懲處已在2015年12月8日送達，之後經王申請銷過，校方也同意並銷改，王的個人獎懲一覽表上也載明「已註銷」，因此小過已經不存在，王欠缺訴訟利益，也沒有權利保護必要，因此判決王敗訴。