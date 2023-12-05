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越南移工台灣拿刀砍妹夫 更一審逆轉！法院判免關原因曝光

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

越南籍阮姓移工依附妹妹、謝姓妹夫來台工作，去年酒後因家鄉土地問題與妹妹起口角，一氣之下持柴刀劈桌子，也砍了謝男頸部一刀，阮被認定涉犯殺人未遂罪，判刑2年7月，但更一審今認定，謝傷勢輕微，阮與謝無仇怨，無殺人犯意，認定涉傷害罪，且謝已表明不提告，因此撤銷原判決，改諭知公訴不受理，可上訴。

更一審今認定，案發前阮男是與妹妹吵架，見到謝男後，要求找仲介到場未果，才會一氣之下，砍謝男面前桌子一刀，離去時又砍了謝男脖子一刀，但阮與謝沒有重大恩怨或債務糾紛，僅針對仲介不能即時到場，表達不滿，加上阮若有殺人犯意，但為何沒有在持刀狀態下，持續朝謝揮砍，反而是砍了一刀後馬上離開，認為阮男無殺人犯意。

另外，根據彰化基督教醫院的函覆，當時謝男脖子的刀傷，沒有傷及血管、頸骨，到院前已止血，顯示施暴者的力道不大、刀鋒不利，傷口沒有危及性命。

更一審認為，根據檢方所提事證與現存事證，無法認定阮男有涉犯殺人未遂罪，僅能認定阮涉犯傷害罪，不過傷害罪是告訴乃論，而此案在檢方調查時，謝男已向檢方表示，因為阮是親戚，所以不提告傷害，也當庭聲請撤銷告訴狀，因此撤銷原判決，改諭知公訴不受理判決，仍可上訴。

檢警調查，阮男2022年12月11日在和美鎮住處和弟弟聊天時，卻因財產問題和妹妹起口角，還出腳打算踢對方被制止，負氣拿了1把柴刀命謝姓妹夫找仲介過來被拒絕，阮竟趁著謝男未注意時從他後頸猛砍了一刀，刀傷長7公分、深2公分，謝男送醫後無生命危險，阮則被警方逮捕，依殺人未遂送辦，此案二審審理時，阮男被認定涉犯殺人未遂罪，但情堪憫恕，判刑2年7月，最高法院發回台中高分院更一審，今天宣判。

越南籍阮姓移工在去年間涉持刀砍傷妹夫，原被判刑2年7月，更一審今認定阮無殺人犯意，諭知公訴不受理。圖／本報資料照
越南籍阮姓移工在去年間涉持刀砍傷妹夫，原被判刑2年7月，更一審今認定阮無殺人犯意，諭知公訴不受理。圖／本報資料照

殺人 妹妹 傷害罪

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