提告邱毅、比特王、毛嘉慶違反選罷法 侯營：惡意誹謗「侯康配」

侯競辦發言人呂家愷今與律師簡榮宗、葉慶元，以涉犯刑法及正副總統選罷免法，散佈不實言論意圖使人不當選，代表侯友宜、趙少康對邱毅、毛嘉慶、Bit King比特王出任務的負責人及編輯等人提告。記者蔣永佑／攝影

上月底前立委邱毅、毛嘉慶於YT頻道「Bit King比特王出任務」節目中，以「有牌照的賊頭」形容侯友宜當年從警收規費、因喬事致富；以及用「空手套白狼」、「買空賣空」、「話術、套路」等語，形容趙少康買中廣有「貓膩」。侯競辦發言人呂家愷今與律師簡榮宗、葉慶元，以涉犯刑法及正副總統選罷免法，散佈不實言論意圖使人不當選，代表侯、趙對邱毅、毛嘉慶、Bit King比特王出任務的負責人及編輯等人，至台北地檢署按鈴提告。

呂家愷表示，邱毅、毛嘉慶11月30日於Bit King比特王出任務節目中，以「有牌照的賊頭」，一個月要送多少規費給侯組長、黑道喬事是財富的來源等語，惡意誹謗侯友宜。邱、毛二人同樣也以「空手套白狼」、「買空賣空」、「話術、套路」以及中廣「貓膩」很多等用詞，誹謗趙少康。

呂家愷同時說明，趙少康當年是以10億元取得中廣的股權，連民進黨的黨產會都認為趙少康先生取得中廣的廣播部門有正當合理的對價，對於部分人士不斷混淆視聽，感到遺憾。

至於Bit King比特王出任務節目為公開的Youtube頻道，包括負責人及編輯，參與相關謠言的散佈，顯為邱毅、毛嘉慶的共犯，而該直播影片影響侯友宜、趙少康兩人的聲譽與選情甚鉅，因此依法提出告訴。