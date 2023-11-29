1歲童抽搐狂抖送醫身亡 伯母測謊未過...照顧疏失判緩刑

台中張姓女子受託照顧親戚的1歲多男童，卻未注意造成他頭部劇烈搖晃、撞擊地板，因男童抽搐、意識不清才發現，住院多時仍死亡，張女起初否認但測謊未過，檢方認為她雖無傷害故意但仍有過失，法院考量張最終坦承、賠家屬20萬調解成立，依過失致死罪判她8月、緩刑3年，可上訴。

檢警調查，張女是男童的伯母，自2020年12月起受對方父母委託以每月1萬5000元代價，周一至周五早上8點至晚上6點擔任保母，張2022年6月20日傍晚驚覺男童躺在床上意識不清、抽搐且手腳不自然抖動，送醫才發現腦出血，直至7月28日因引發敗血症、器官衰竭不治。

檢方訊時，張否認過失致死，辯稱照顧時沒對男童拋摔、推或搖晃，也沒讓男童受外力撞擊，不清楚為何會釀腦傷。

檢方依解剖報告，發現男童身上無兒虐常見的傷痕，且頭部軟組織正常無血腫，研判較不可能遭人持鈍器揮打，排除因遭凌虐或拳打腳踢毆打致死；但替男童做開顱手術的醫師證稱，因小孩無凝血功能或血管老化脆弱異常，可能是因搖晃頭部造成血管破裂，應是外力造成嬰兒搖晃症。

檢方再將張女送測謊，詢問她「你有無有動手造成他的頭部受傷？」、「你有沒有動手，以搖晃、丟、拋、摔等造成他的頭部受傷？」張女均回答「沒有」但都呈現不實反應，但因查無她故意傷害證據，偵結依過失致死罪嫌起訴她。

法院審酌，張女照顧幼童本應謹慎小心，卻疏於未注意，照顧過程不慎使男童頭部劇烈搖晃，或衝撞軟質平面，進而引發腦傷後身亡，造成被害家屬痛苦不已。

法院考量，張女最終坦承，並已經賠償被害家屬20萬元達成調解，也獲得對方原諒，加上本身無前科等，依過失致死罪判她8月徒刑，緩刑3年。