快訊

中職／震撼彈！連兩年錯失總冠軍 樂天桃猿總教練換人

美麗島民調／侯康配支持度衝上3成 緊追賴蕭、拉開柯盈

認定條件嚴苛？官方幫倒忙？平埔族找回身分路遙遙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1歲童抽搐狂抖送醫身亡 伯母測謊未過...照顧疏失判緩刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓女子受託照顧親戚的1歲多男童，卻未注意造成他頭部劇烈搖晃、撞擊地板，因男童抽搐、意識不清才發現，住院多時仍死亡，張女起初否認但測謊未過，檢方認為她雖無傷害故意但仍有過失，法院考量張最終坦承、賠家屬20萬調解成立，依過失致死罪判她8月、緩刑3年，可上訴。

檢警調查，張女是男童的伯母，自2020年12月起受對方父母委託以每月1萬5000元代價，周一至周五早上8點至晚上6點擔任保母，張2022年6月20日傍晚驚覺男童躺在床上意識不清、抽搐且手腳不自然抖動，送醫才發現腦出血，直至7月28日因引發敗血症、器官衰竭不治。

檢方訊時，張否認過失致死，辯稱照顧時沒對男童拋摔、推或搖晃，也沒讓男童受外力撞擊，不清楚為何會釀腦傷。

檢方依解剖報告，發現男童身上無兒虐常見的傷痕，且頭部軟組織正常無血腫，研判較不可能遭人持鈍器揮打，排除因遭凌虐或拳打腳踢毆打致死；但替男童做開顱手術的醫師證稱，因小孩無凝血功能或血管老化脆弱異常，可能是因搖晃頭部造成血管破裂，應是外力造成嬰兒搖晃症。

檢方再將張女送測謊，詢問她「你有無有動手造成他的頭部受傷？」、「你有沒有動手，以搖晃、丟、拋、摔等造成他的頭部受傷？」張女均回答「沒有」但都呈現不實反應，但因查無她故意傷害證據，偵結依過失致死罪嫌起訴她。

法院審酌，張女照顧幼童本應謹慎小心，卻疏於未注意，照顧過程不慎使男童頭部劇烈搖晃，或衝撞軟質平面，進而引發腦傷後身亡，造成被害家屬痛苦不已。

法院考量，張女最終坦承，並已經賠償被害家屬20萬元達成調解，也獲得對方原諒，加上本身無前科等，依過失致死罪判她8月徒刑，緩刑3年。

示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

過失致死 測謊 小孩

延伸閱讀

王忠義涉弒母詐保案審6年...更三審今再逆轉！判無罪確定

桃園警洩露37筆個資供暴力討債 取得被害人原諒獲緩刑

維修工揪國中少女嘗禁果 搞大對方肚子僅賠40萬元免關

藝品代工男賣獨角鯨牙為家庭支柱 二審認罪緩刑免關

相關新聞

被告詐欺 郭台強今出庭痛批魏德聖：幫他的人後來都被他消遣

導演魏德聖2011年拍攝名片「賽德克‧巴萊」時，獲中影董事長郭台強投資，雙方衍生一筆4500萬元債務糾紛，日前郭台強向法...

魏德聖簽下4500萬本票財產遭查封 郭台強今出庭稱挨告「非常心寒」

導演魏德聖2011年拍攝名片「賽德克‧巴萊」時，獲中影董事長郭台強投資，雙方衍生一筆4500萬元債務糾紛，日前郭台強向法...

1歲童抽搐狂抖送醫身亡 伯母測謊未過...照顧疏失判緩刑

台中張姓女子受託照顧親戚的1歲多男童，卻未注意造成他頭部劇烈搖晃、撞擊地板，因男童抽搐、意識不清才發現，住院多時仍死亡，...

看守所管理員替受刑人帶13包香菸 法院這樣判讓他退休夢碎了

台南看守所林姓管理員利用輪值機會替受刑人帶13包香菸，被依公務員對主管事務圖利罪判刑2年，並宣告緩刑2年，他被法務部移送...

王忠義涉弒母詐保案審6年...更三審今再逆轉！判無罪確定

王忠義涉嫌弒母詐保案，台中高分院在去年5月底，更二審宣判，認定王在2014年間帶高齡、年長的母親到南投縣國姓鄉遊玩時，獨...

討債潑餿水狠砸雞蛋 鐵門洗不乾淨...4人構成毀損罪

台中陳姓男子受人委託討債，找來傅姓、潘姓及王姓男子3人，半夜到債務人家門口叫囂，又各拿雞蛋、豆腐朝鐵捲門猛砸，甚至持預先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。