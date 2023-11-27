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涉內線交易賺300多萬！大魯閣總經理認罪求輕判 緊牽母手離開

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

大魯閣總經理謝國棟今在母親大魯閣董事長林曼麗陪同下出庭，庭後手牽手離開。記者蕭雅娟／攝影
大魯閣總經理謝國棟今在母親大魯閣董事長林曼麗陪同下出庭，庭後手牽手離開。記者蕭雅娟／攝影
知名運動連鎖集團大魯閣（股票代號1432）總經理謝國棟，2017年間在大魯閣準備轉讓高雄草衙道購物中心股權，涉違反證券交易法內線交易罪，涉買股票賺取337萬6260元。士林地方法院今開庭，謝等3人均認罪，偵查中繳回犯罪所得，請求從輕量刑。

士林地院今開庭，總經理謝國棟今在母親大魯閣董事長林曼麗陪同下出庭，謝國棟與財會副總張碧真、股務專員顏玉華等3人均認罪。

3名被告的共同辯護人表示，全案偵查中自白犯罪，繳回犯罪所得，請求法院依起訴書所載酌量適當刑罰，請從輕量刑，給予自新機會。全案重大消息明確及犯罪所得，檢調、證交所認定不同，起訴是採取對被告最不利的時間點，由於涉及犯罪所得，將整理全案相關重大消息明確時間點，給庭上判斷，不會調查新證據或浪費資法資源。

檢方起訴指出，大魯閣旗下的高雄草衙道購物中心向銀行聯貸24億元，但營收不如預期，謝國棟洽詢新光三越百貨是否入股大魯閣。謝國棟在2017年5月9日新光三越盡職調查中，已得知重大消息不可交易股票，卻涉指示張碧真幫忙買股，不法獲利337萬6260元，顏玉華跟著偷買卻反虧1700元。

內線交易 大魯閣

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