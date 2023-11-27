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男遭吊扣改掛「客製化」車牌上路 最重判1年處萬元罰鍰

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃警經由車輛查詢系統，發現蔡男使用「假車牌」懸掛在牌照吊扣期間的車輛上。記者周嘉茹／翻攝
桃警經由車輛查詢系統，發現蔡男使用「假車牌」懸掛在牌照吊扣期間的車輛上。記者周嘉茹／翻攝
桃園市警察局交通警察大隊近日查獲一起使用「仿真車牌」案件，一名蔡姓駕駛的車輛日前因嚴重超速被吊扣車牌，於是上網訂購「客製化」車牌重新懸掛在車上，警方發現後除了依道路交通管理處罰條例開罰，同時依刑法偽造特種文書罪將蔡男移送地檢署偵辦，最高可處1年徒刑。

交大直屬中隊員警近日巡邏行經桃園區萬壽路與復興路口，發現一名蔡姓男子駕駛一輛小客車高速行駛，調查發現該車牌號碼應處於「條例吊扣」狀態，立即攔停盤查。

蔡男稱車牌因嚴重超速而被吊扣，尚未到案也未繳回號牌，員警依道路交通管理處罰條例「吊扣期間行駛」進行舉發，並拆卸號牌扣件。但眼尖巡警經由警政與監理機關的車輛查詢系統，發現疑似為「假車牌」，懸掛在牌照吊扣期間的車輛上，經拆牌比對真偽相似程度，讓從警20多年的資深員警也嘖嘖稱奇。

經警方與監理機關人員查證後，偽造的車牌做工粗糙，且無防偽設計，蔡男才坦承是在網路買的「假車牌」，因此警方另行舉發違反道路交通管理處罰條例「使用偽造號牌」，並依刑法偽造特種文書罪移送桃園地檢署偵辦。

警方透過網路搜尋，發現網路賣場上有商家專門提供製作「客製化」車牌服務，車號、尺寸與正常車牌乍看之下一模一樣，但偽造車牌目前仍多以模具澆灌成型，未進行沖印程序，若民眾發現假車牌，可錄影向警方舉發。

警方呼籲，道路交通管理處罰條例修正實施後，超速40公里以上的嚴重超速違規將被吊扣號牌6個月。經統計，今年6月30日至10月31日止，取締汽、機車嚴重超速案件，共計2199件。車輛號牌與行車執照，屬具公文書性質的特種文書，擅自偽造、變造車牌販售，或懸掛於車輛並行駛於道路上，最重可判1年徒刑，另最重可處新臺幣1萬800元罰鍰，切勿以身試法。

蔡男使用假車牌違反道路交通管理處罰條例，並依刑法偽造特種文書罪被移送地檢偵辦。記者周嘉茹／翻攝
蔡男使用假車牌違反道路交通管理處罰條例，並依刑法偽造特種文書罪被移送地檢偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園蔡姓男子懸掛假車牌，經拆牌比對真偽牌相似程度，讓從警20多年的資深員警嘖嘖稱奇。記者周嘉茹／翻攝
桃園蔡姓男子懸掛假車牌，經拆牌比對真偽牌相似程度，讓從警20多年的資深員警嘖嘖稱奇。記者周嘉茹／翻攝
蔡男懸掛假車牌上路，經查證後偽造的車牌做工粗糙，且無防偽設計。記者周嘉茹／翻攝
蔡男懸掛假車牌上路，經查證後偽造的車牌做工粗糙，且無防偽設計。記者周嘉茹／翻攝

桃園 警察

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