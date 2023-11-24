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汽車停放門口10天 「貝殼放大」負責人鎖輪胎挨告不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

1名男子在群眾集資顧問公司「貝殼放大」承租的土地上停放汽車10天，貝殼放大創辦人兼執行長林大涵指示員工在該汽車擋風玻璃上貼紙條、用鎖頭鎖住車輪，車主提告林大涵強制罪與恐嚇罪，台北地檢署認定要件不構成，處分不起訴。

今年8月至9月間，1名男子連續10天停放汽車在貝殼放大的公司土地上，貝殼放大公司備感困擾，於是林大涵交代員工在汽車擋風玻璃上張貼A4字條，紙上寫著有關「若不移車就會報警處理」及「依照糖廍文化園區停車費收費」等語，再用鎖頭將汽車輪胎上鎖。

10天後，車主回到現場拆開鎖頭駛離，提告林大涵在他的車上張貼紙條及鎖住輪胎，涉恐嚇罪及強制罪。

檢方認定，恐嚇罪方面，紙條上所寫內容屬於公司立場，與違規停車一事有關，不構成恐嚇罪；另外，強制罪方面，由於汽車遭上鎖時，車主不在現場，與強制罪構成要件不符。

貝殼放大執行長林大涵。記者黃義書／攝影
貝殼放大執行長林大涵。記者黃義書／攝影

恐嚇 紙條 車主

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