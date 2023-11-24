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立法院前秘書長林錫山犯收賄等數罪 高院裁定要關13年8月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

立法院前秘書長林錫山收受網遠科技公司2800萬元賄款，以洩露標案、綁標等方式，最高法院依不違背職務收賄罪、洗錢罪、財產來源不明罪判刑13年定讞；另「憑證更新案」收賄部分，也被依不違背職務收賄罪判4年8月刑，沒收300萬元確定。因林數罪併罰有2案以上，台灣高等檢察署聲請定應執行刑，台灣高等法院裁定應執行13年8月。

高院指出，考量被告的人格特性及數罪間的關係、各該數罪的罪質、所侵害法益異同，非難程度、所犯數罪的時間、空間密接程度、內部性界限拘束，權衡行為責任與整體刑法目的及相關刑事政策等因素，因此裁定，如不服可抗告。

林錫山自2012年至2015年間，利用祕書長可決定資訊處採購案的職權，分8次向網遠科技負責人李保承收取共3950萬元，且收錢地點多選在林的立院辦公室旁會議室，還有一次約在北上高鐵車廂內收錢，助網遠科技取得廿餘件標案，總金額達2億餘元，林也於2016年1月被羈押。

一審時，林僅承認刑度低的不違背職務收賄罪，法院認為他長年任立法院秘書長，位居要職，應奉公守法、廉潔自守，卻在採購案中收回扣，敗壞官箴，不僅影響正當廠商參與標案的意願，立法院資訊採購的品質也令人憂慮，重創公務員形象，依違背職務收賄、財產來源不明等罪判16年徒刑，褫奪公權6年。

二審認定林錫山收賄金額為2800萬元，依不違背職務收賄罪、財產來源不明罪及洗錢罪，改判15年徒刑，褫奪公權5年。林和檢方均不服而提上訴，最高法院林在「憑證更新」標案中，向網遠科技收受300萬元賄款，證據調查不完備，撤銷發回更審，其餘罪刑判決定讞，2019年7月11日判應執行13年徒刑。

「憑證更新」案部分，台灣高等法院更一審依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪，判刑4年8月，褫奪公權5年，沒收300萬元犯罪所得；最高法院認為更一審判決沒有違誤，量刑妥適，今年8月9日再判林錫山4年8月定讞。　　

立法院前祕書長林錫山犯不違背職務收賄罪、財產來源不明罪、洗錢罪等，台灣高等法院裁定應執行13年8月。圖／報系資料照片
立法院前祕書長林錫山犯不違背職務收賄罪、財產來源不明罪、洗錢罪等，台灣高等法院裁定應執行13年8月。圖／報系資料照片

收賄 林錫山 立法院 賄款

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