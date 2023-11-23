得不償失…台中無業男肚子餓偷零食 1包25元乖乖漲成天價罰金

台中22歲廖姓男子半夜肚子餓就破壞1間麵店塑膠拉門，並闖入偷了1包價值25元的乖乖餅乾，落網雖全部坦承，卻稱沒有經濟能力賠償、和解；法院認為，廖破壞拉門闖入店家非普通竊盜，而構成最輕本刑6月以上的加重竊盜罪，考量一切情狀後判他6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

檢方起訴指出，廖男今年2月11日凌晨經過大雅區1處麵店，見裡頭沒人就徒手破壞店家工作區的塑膠拉門，並闖入偷了1包價值25元的乖乖餅乾後逃逸，後經店家負責人發現遭人闖入報警才曝光。

檢方訊時廖男坦承偷竊，店家負責人也指證歷歷，並提出相關監視器佐證，檢方認為，廖男當時破壞的塑膠門屬於店家的安全設備，其行為已非涉犯普通竊盜罪，而構成加重竊盜罪嫌，偵結起訴並請法院宣告沒收其犯罪所得25元。

台中地院查，廖男當時是以徒手破壞面店的塑膠拉門後進入麵攤工作區，且該塑膠門是門窗、牆垣以外，依社會通常觀念足認防盜的設備，因此廖的行為自當屬於逾越安全設備的行為，因此構成刑法第321條第1項第2款之毀越安全設備竊盜罪。

法院審酌，廖男不思以己之力賺取所需，反因一時飢餓難耐，就擅自偷麵攤內的1包乖乖，對他人財產恣意侵害，但考量廖犯罪手段尚屬平和，犯後已坦承，但表示沒有經濟能力和店家和解，也沒賠償對方損失。

法院也考量，廖男無業、未婚，也沒有能力扶養其他家人，及全案犯罪所生危害等，且因加重竊盜罪為6月以上5年以下徒刑，判他最輕6月徒刑，得易科罰金18萬元。