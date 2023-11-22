村長補選...提前大選練兵 苗栗大湖分局制定查賄防暴工作
苗栗縣大湖鄉靜湖村第22屆村長劉慶海，今年9月20日因病逝世，本屆村(里)長任期自111年12月25日至 115年12月24日止，所遺任期逾 2 年，依規定應於三個月內辦理補選完畢，苗栗縣選舉委員會將在下月2日(周六)舉行補選作業。
由於明年1月13日總統大選、立委選舉將至，檢警調查察賄選工作正積極展開中，這次靜湖村長補選正好提前練兵，苗栗地檢署檢察長蔡忠熙、主任檢察官劉偉誠等人，昨前往大湖警分局聽取在地警方針對查賄制暴工作簡報。蔡檢察長在會中也傳授各級主管查賄經驗及技巧，要求各級警察人員落實「布雷」情蒐、打擊犯罪，以利淨化選風。
大湖分局長宋俊良說，大湖分局秉持「賄選零容忍」、「治安無假期」原則，肩負維護社會治安及淨化選舉環境重任，主動積極蒐報賄選、暴力及網路假訊息情資，並落實各項蒐證勤務作為，防制黑道幫派、境外勢力介入選舉及遏止賄選或暴力案件發生，以利這次地方村長補選、明年中央公職選舉都能順利完成。
苗檢也指出，法務部修正「鼓勵檢舉妨害選舉要點」，明定檢舉境外勢力介選，最高檢舉獎金核給2000萬元；檢舉選舉賭盤，最高檢舉獎金核給500萬元，呼籲選民踴躍檢舉(免付費檢舉專線0800-024-099)希望透過公平公正的選舉，選賢與能，選出廉潔為民服務的公僕。
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