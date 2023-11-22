「巴」男童頭 補習班女助教要坐牢

新北市某補習班周姓女助教拉不滿12歲男童的脖子「巴」他的頭，要坐牢4個月。示意圖／聯合報系資料照片 補習班周姓女助教因李姓男童上課喧嘩，拉男童的脖子「巴」頭，一審判刑四月，得易科罰金；檢方上訴，認為被害人未滿十二歲，加害人不能花錢抵刑。台北地方法院認為上訴有理，撤銷「得易科罰金」判刑確定，周女要坐牢四個月。

卅一歲周女任職新北市新店區某補習班，二○二二年十月廿日晚間，因班上李童在課堂中喧嘩，一時氣憤難忍，徒手拉住李童的脖子並攻擊李的頭部，李童受傷回家告狀，家屬提告。

檢察官偵辦認為，周女犯成年人故意對兒童犯傷害罪，將周女聲請簡易判決處刑，並認為案發時被害男童還未滿十二歲，周女應依照兒童及少年福利與權益保障法加重其刑二分之一。

一審認為，周女對李童有教導、保護責任，判處她有期徒刑四月，得易科罰金十二萬元；但檢方認為周女的罪行應該不能易科罰金，提起上訴。

二審認為，成年人故意對兒童及少年犯罪的加重，是對被害人為兒童及少年的特殊處罰；刑法普通傷害罪刑度是五年以下，經「加重」最重本刑變「七年六月以下」，本不得為易科罰金宣告，檢方上訴有理。

二審判決說，周女對被害男童為傷害犯行，除造成男童身體受傷害，也影響男童的心理，考量周女有悔意，但未能與男童父母和解等，撤銷一審得易科罰金判決，判周女有期徒刑四月，判刑確定。