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要去坐牢了！補習班女助教「巴」12歲男童的頭 判刑4月確定

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新北市某補習班周姓女助教拉不滿12歲男童的脖子「巴」他的頭，一審判有期徒刑4月，得易科罰金；檢方上訴認為，被害人是兒童，加害人不能花錢抵刑，台北地院審理，撤銷「得易科罰金」判刑確定，周女要坐牢4個月。

新北市新店區某補習班31歲的周姓女助教，2022年10月20日19時30分因班上李姓男童在課堂中喧嘩，一時間氣憤難忍，徒手拉住李童的脖子並攻擊李的頭部，李童受傷回家告狀，家屬提告。

檢察官偵辦認為，周女犯成年人故意對兒童犯傷害罪，將周女聲請簡易判決處刑，並認為案發時被害的男童還未滿12歲，周女應依照兒童及少年福利與權益保障法加重其刑二分之一。

一審認為，周女對李童有教導、保護的責任，判處她有期徒刑4月，但得易科罰金12萬元，不過，檢方認為，周女的罪行應該不能易科罰金，提起上訴。

二審認為，成年人故意對兒童及少年犯罪的加重，是對被害人為兒童及少年的特殊處罰；刑法普通傷害罪刑度是5年以下，經「加重」最重本刑變「7年6月以下」，本不得為易科罰金宣告，檢方上訴有理。

二審判決說，周女對被害男童為傷害犯行，除造成男童身體受傷害，也影響男童的心理，考量周女有悔意，但未能與男童父母和解等，撤銷一審得易科罰金判決，判周女有期徒刑4月，判刑確定。

新北市某補習班周姓女助教拉不滿12歲男童的脖子「巴」他的頭，要坐牢4個月。圖／聯合報系資料照片
新北市某補習班周姓女助教拉不滿12歲男童的脖子「巴」他的頭，要坐牢4個月。圖／聯合報系資料照片

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