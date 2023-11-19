調查局推出沉浸式推理遊戲 「任務代號:Y」展演為期7天

調查局表示，今天起在台北市松山文創園區「松菸匯」推出為期7天的「任務代號:Y」沉浸式推理遊戲展演，期望透過「寓教於樂」方式，將國家安全觀念潛移默化深植國人心中。

調查局發布新聞稿指出，繼推出世界級羽球天后戴資穎「國安有你、雙打出擊」宣導影片廣獲好評後，調查局持續以「追求突破、創新無極限」為目標，看準角色扮演遊戲已在新世代族組群蔓延，為趕上風潮，今天起至 25日止，推出「任務代號:Y」沉浸式推理遊戲展演。

今天的開幕活動除了調查局長王俊力，法務部次長蔡碧仲、廉政署主任秘書孫治遠及政戰局等國安團隊都派員共襄盛舉，現場還有多名各領域的KOL（KeyOpinion Leader，關鍵意見領袖）與網紅也應邀參加。

蔡碧仲表示，第一次玩這個沉浸式推理遊戲，沒想到是「面對面！來真的」，想解開「任務代號:Y」的謎底還真得需要動腦，得要努力拼湊零碎的線索後分析，再去詢問關鍵人物，感受偵辦國安案件的情境。

王俊力說，這遊戲很不簡單，非常佩服劇本撰寫者和演員及舞台的設計搭建，讓參與玩家沉浸在酒吧裡氛圍中，完全投入在自己的角色裡，沉浸式遊戲真的令人回味。

新聞稿提到，活動現場在非遊戲時段則呈現靜態式展覽，布置國安圖文並播放調查局歷年製拍的國安影片，民眾自由參觀，現場有獎問答小遊戲，依據難度不同，可獲調查局吉祥物「黃喉貂查查」周邊宣導品。