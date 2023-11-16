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音圓伴唱機盜拷周杰倫等歌手暢銷歌侵權11億 14人遭訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

音圓國際公司出產的電腦伴唱機，前年遭取得音樂著作專屬授權的瑞影公司檢舉，伴唱機灌錄上萬首暢銷歌曲多數未經授權使用，受害歌手包括張惠妹、周杰倫、蔡依林等大咖，節省歌曲授權金達11億餘元，桃園地檢署偵結，將音圓公司負責人莊嘉賓及經銷商等14人依涉嫌違反著作權法罪嫌起訴，向法院聲請宣告沒收不法所得11億餘元，即時聲請裁定扣押負責人夫妻7筆不動產，並建請對被告等量處3年6月以上徒刑。

桃檢說明，瑞影企業公司發現有未經其授權歌曲儲存於音圓公司的電腦伴唱機而報警究辦，經檢察官李韋誠指揮基隆市調查站縝密蒐證、詳細比對，發現音圓公司自2011年起於網路上下載當月熱門且未取得授權歌曲的原聲原影檔，或提供歌曲名單交給曹姓員工等，以編曲軟體製作指定歌曲MIDI檔，虛設「天韻音樂工作室」及「好記樂師聯誼會」作為躲避查緝斷點。

檢調查出，音圓公司每月5日將歌曲原聲原影檔、MIDI檔、歌單及販售給伴唱機經銷商、電器行等收件者名單資料分別燒錄光碟，將光碟內侵權歌曲檔燒錄重製成光碟，以「天韻音樂工作室」或「好記樂師聯誼會」名義，寄送給賴姓等經銷商，由經銷商將光碟內侵權歌曲檔直接灌錄至音圓電腦伴唱機內，或將光碟內蒐集侵權歌曲檔案上傳GOOGLE或MEGA等雲端硬碟，利用電子郵件提供下載連結網址，或轉寄歌曲檔下載連結網址或RAR解壓縮檔的信件的方式提供給客戶

桃檢說，音圓公司任由客戶上網下載侵權歌曲檔自行灌錄至伴唱機內，以此方式侵害瑞影、揚聲、滾石、華納、台灣索尼、豐華唱片、環球、愛貝克思、華研、福茂、杰威爾、種子及相信音樂等13家音樂或唱片公司所有的9687首歌曲，侵害他人著作財產權甚鉅，幸經辦案團隊縝密蒐證，循線查獲上下游共犯結構，避免著作權人權益持續受害。

音圓國際公司的電腦伴唱機上萬首歌曲涉嫌盜拷，桃園地檢署日前偵結，將音圓公司負責人莊嘉賓夫婦及經銷商等14人依涉嫌違反著作權法罪嫌起訴。圖為音圓伴唱機董事長莊嘉賓（左二）2010年參加公司尾牙晚宴頒獎給經銷商。圖／本報資料照片
音圓國際公司的電腦伴唱機上萬首歌曲涉嫌盜拷，桃園地檢署日前偵結，將音圓公司負責人莊嘉賓夫婦及經銷商等14人依涉嫌違反著作權法罪嫌起訴。圖為音圓伴唱機董事長莊嘉賓（左二）2010年參加公司尾牙晚宴頒獎給經銷商。圖／本報資料照片

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