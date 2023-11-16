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馬文君潛艦國造洩密案 郭璽現身高檢署出庭

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

前海軍顧問郭璽日前爆料立委馬文君，涉嫌將「海鯤號」潛艦國造資料外洩，引發刑法洩漏國防機密的外患罪疑雲，日前高檢署已分他字案偵辦，今天首度以證人身分傳喚郭璽，明天則傳喚馬文君到案說明。郭璽今天下午現身高檢署出庭前，表示自己是兼具證人和被告兩種身分，檢察官打算一併調查。

今年9月28日台灣首艘國造潛艦「海鯤號」下水典禮，由總統蔡英文親自主持，象徵海軍邁入新里程碑，預計2025年開始服役。但前參謀總長、潛艦國造專案小組召集人黃曙光卻透露，潛艦研發過程「有立委一直在搞」，事後郭璽點名，馬文君疑似把潛艦研發資料送到韓國，導致協助我方的韓國廠商被捕。

上個月9日，民進黨立委參選人吳崢、名嘴李正皓，持15段內容涉及韓國SI公司協助台灣製造潛艦，SI負責人朴武植及SI技術顧問來台協助規劃的錄音檔，前往高檢署告發馬文君涉犯外患罪；最高檢也早一步剪報分案，分別發交給高檢署及台北地檢署偵辦，馬文君因此遭國安專責檢察官列為他字案被告。

但郭璽自己也被台北市議員徐巧芯，告發刑法外患洩密罪和違背對外事務委任罪，當時徐巧芯指出，如果潛艦國造案中有洩密情事，那也是郭璽洩密給韓方，才會導致後續種種狀況發生，因此她要對郭璽提告。

高檢署偵辦立委馬文君潛艦國造洩密案，前海軍顧問郭璽現身高檢署出庭。記者蔣永佑／攝影
高檢署偵辦立委馬文君潛艦國造洩密案，前海軍顧問郭璽現身高檢署出庭。記者蔣永佑／攝影

馬文君 郭璽 潛艦

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