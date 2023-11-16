台中醫美董娘跨行竊電挖礦 27顆比特幣狂賺2500萬

檢警破獲竊電挖礦場。圖／警方提供 台中經營大型醫美診所的鄭姓男子和蘇姓妻子出資成立8座竊電挖礦場，1年多猛竊17683萬元電費，更是挖到27顆價值2500萬元的比特幣，但礦場內都以「裸線」未絕緣處理，還有2處礦場樓上、下分別是補習班、火鍋店，礦場高溫猶如不定時炸彈，檢方依加重竊盜罪嫌起訴鄭等5人。

檢警調查，鄭男（50歲）、蘇女（48歲）2021年8月起擔任金主，以每座40萬元委由黃男（44歲）建置竊電挖礦場，黃再找周姓友人當人頭，負責出面和房東看屋、簽約，並指示工人破壞台電線路、牆面鑿孔以「裸線」方式將線路接到礦機上，24小時全天挖礦，隨時都有漏電風險。

刑事局偵查第六大隊今年3月會同台電公司，先是查獲黃男管理位於石岡區、沙鹿區的礦場，再報請台中地檢署檢察官白惠淑指揮，5月搜索南區、中區，及大里區3座礦場，從黃手機鑑識還原對話，7至9月又破獲另名黃男（49歲）管理的北區、中區及西屯區3座礦場。

檢警前後6波搜索，查到幕後由鄭男、蘇女出資，當下拘提向法院聲押禁見獲准；由於礦場內電路都未絕緣處理，警方查緝過程數度慘遭電擊，經統計8座礦場礦機近700台，竊得1170萬度電，換算電費用高達7683萬9777元。

檢方訊時，鄭男坦承犯行，但為護妻稱蘇女不清楚礦場是用竊電模式經營，蘇女辯稱，黃男和她借錢投資虛擬幣，挖到就會直接存入她電子錢包，自己是聽從先生指示操作，不知礦場有竊電，但2名黃男均認罪咬出鄭、蘇對於竊電一事都清楚，補習班人員也說曾向房東反應「地板很熱」。

檢方勘驗4人成立的「挖挖挖」的LINE群組，蘇女質疑黃男礦場出問題搞不定，說「原本配合很簡單的事，大家有錢賺，搞得大家一身腥，我們現在還虧錢」，且蘇女透過「ANTPOOL」挖礦APP，轉入帳戶27.230766顆比特幣，換算高達2500多萬元。

檢方偵結依依攜帶凶器竊取電能罪嫌起訴鄭等一共5人，向法院聲請宣告沒收不法所得8000萬元，另請法院考量，有2座礦場長期高溫運轉電線經接近燒融，1座樓上是美語補習班，另1座樓下是火鍋店，稍一不慎火警恐釀重大公安猶如不定時炸彈，鄭、蘇隱匿財產態度惡劣，建請從重量刑。