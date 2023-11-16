台中夫妻設8虛擬幣礦場竊8000萬電力 電線燒融危及樓上補習班

台中鄭姓男子和蘇姓妻子出資成立8座虛擬幣挖礦場，遍佈台中各區長期高速運轉竊取大量電力，檢警發動6波搜索查扣近700台礦機，計算竊得近8000萬元電力，檢方還發現，有2座礦場電線幾乎燒融，樓上、樓下分別是補習班、火鍋店，恐釀嚴重公安，偵結依加重竊盜罪起訴鄭等5人。

台中地檢指出，全案經刑事局偵查第六大隊今年3月會同台電公司查獲黃姓男子管理，位於石岡區、沙鹿區的比特幣礦場竊電，經報請檢察官白惠淑指揮偵辦5月再搜索另位於南區、中區，及大里區的3座礦場，都利用同樣手法竊電，當下也對黃聲押禁見獲准。

檢警再從查扣黃男的手機透過數位鑑識，向上追查發現幕後還有人出資操縱，並於7月至9月間繼續發動5波搜索，查獲位於北區、中區及西屯區等3處礦場。

檢警也發現，幕後出資的是鄭姓男子及其蘇姓妻子，另還有黃姓男子負責建置礦場、周姓男子為人頭承租人，同步拘提向法院聲押禁見獲准。

檢方說，前後一共發動6波搜索，破獲8座竊電比特幣礦場、查扣近700台礦機，並經台電計算一共遭竊電費用等不法所得高達7683萬9777元，2名黃男、周男也各拿到280萬元、133萬元，14萬7000元等報酬。

檢方說，為徹底剝奪犯罪集團不法所得，偵查後也查扣其等財產，包括黃男的現金1331萬7000元、存款219萬元、車輛及名下汐止2棟房產，蘇男查扣現金50萬元、存款165萬元及2輛車。

檢方偵結依攜帶兇器竊取電能罪嫌起訴鄭男等一共5人，並向法院聲請宣告沒收不法所得8000萬元。