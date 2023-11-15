不到4小時領近126萬！車手高雄四處領詐款 屢屢犯案下場曝光

24歲陳姓男子原本擔任裝潢工，2020年加入詐團擔任提款車手後，今年3月又拉余姓男子加入組織共同犯案，兩人單單3月18日4小時內，在高雄路竹、湖內、茄萣等多間超商、郵局，就提領22名被害人詐款近126萬7000元，余獲酬勞4萬元；今年4月因受害人報案，警循線將余、陳二人逮捕，橋頭地方法院依詐欺罪各判兩人3年8月徒刑。

判決指出，陳男自2021年就有多起參與犯罪組織、加重詐欺取財、洗錢的犯行紀錄，遭台南地檢署發布通緝。而陳男今年3月邀友人余男加入詐團後，兩人常在不固定區域共乘雙載、相互把風提領詐款，而自余4月被台南警方循線逮捕後，陳也接續落網。

「陳、余行事大膽囂張！」警方表示，雖不特定區域提領被害人詐騙款項，但有時連續兩周會在同一區域超商或郵局，提領現金。

法院審酌，2人正值青年，竟貪圖輕易獲得金錢加入詐團擔任車手，犯後在偵查及審理中，雖均坦承犯行，但僅與其一被害人達成調解，約定日期賠償3萬元，而多數被害人皆未與二人達成和解或賠償損害。另陳、余兩人均有詐欺前科，卻不知悔改再犯詐欺、洗錢案，因此各判二人3年8月徒刑，全案仍可上訴。