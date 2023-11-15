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「八八會所」洗錢教父涂誠文落跑 地下匯兌更一審今判3年2月徒刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

北檢偵辦「八八會所」洗錢集團案，主嫌郭哲敏羈押期將屆，檢警月初拘提同案要角涂誠文，發現他已落跑。檢調發現，是「自己人」通風報信，已分案偵辦。涂誠文另被控非法手段經營台灣與香港、中國大陸的地下匯兌業務，一審原本獲判無罪，二審改依銀行法非法辦理國內外匯兌業務罪判涂5年徒刑，台灣高等法院更一審今再改判為3年2月徒刑。

37歲、綽號「小涂」的涂誠文有「洗錢教父」稱號，與警界、國內重量級黑幫往來複雜，在睿森銀樓地下室設有高級招待所，不少高階警官曾在此出入，八八會館案爆發初期，高檢署曾對此銀樓進行調查。

2018年10月29日晚間8時許，女子鄧祐旻接受睿森銀樓老闆涂誠文委託，開車載女友王可君一同陸續收運3400萬元現金，行經台北市中坡北路時，鄧女下車買鹽酥雞當宵夜，獨留女友在車內看管財物，被男子王璟澄、林東賢、劉馥增等人持刀搶劫，直接把車輛開走，事後郝廣民分給3人各100萬元，王、林被判刑9年、9年6月徒刑定讞；劉被檢方通緝中。

Uber鄧姓女駕駛受銀樓老闆委託開車收運3400萬元現金，3名搶匪趁女駕駛下車買鹹酥雞時持刀搶劫，其中有人被逮後咬出幕後主謀是四海幫分子、新加坡舞廳經營者郝廣民，一審依加重強盜罪判郝10年徒刑，二審逆轉判無罪，最高法院駁回上訴，全案確定。

涂誠文被控非法手段經營台灣與香港、大陸地下匯兌業務，2018年10月29日晚間7點多許，推由共犯鄧祐旻開車陸續新加坡舞廳附近等地分別向周子雲、「李哥」先後收取2筆欲進行地下匯兌的現金款項約1217萬元及約2000萬元，當時鄧祐旻搭載女友王可君，隨後鄧祐旻便駕車轉至內湖基湖路及同區瑞光路交岔路口，且由鄧下車在附近路旁，依涂誠文利用通訊軟體Line傳遞的交款指示內容，將現金約43萬元交付給男子「阿雄」，結束後鄧祐旻再駕車搭載王可君離開，並準備前往信義區中坡北路購買宵夜食用。

但鄧開車收取大額現金款項的消息早遭人洩漏，同日晚間8點多，遭郝廣民指使的劉馥增、王璟澄、林東賢強行盜取得手。

鄧祐旻也因違反銀行法，高院更一審今判她3年8月徒刑。

「八八會館」專案小組全面清查金流，有「洗錢教父」稱號的銀樓負責人涂誠文事先聞風逃亡。圖／取自睿森銀樓FB
「八八會館」專案小組全面清查金流，有「洗錢教父」稱號的銀樓負責人涂誠文事先聞風逃亡。圖／取自睿森銀樓FB

銀樓 地下匯兌 強盜

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