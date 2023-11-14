職籃前領隊指使砸女記者車被告 公民團體法院高喊：捍衛新聞自由

台灣公民陣線、經濟民主連合、台灣新聞記者協會等團體到場聲援。圖／擷取自經濟民主連合臉書粉絲專業

高雄鋼鐵人職業籃球隊領隊陳冠豪去年底因不滿《上報》女記者報導鋼鐵人隊資金問題，竟涉嫌找人闖入女記者住處停車場，在女記者車上裝GPS監控，還打破車窗破壞變速箱，陳冠豪也因此被通緝。新北地院今天開庭，經濟民主連合與台灣新聞記者協會等團體到法院外聲援原告「威脅記者，就是對新聞自由的傷害」。

據了解，去年12月31日時任高雄鋼鐵人領隊的陳冠豪不滿《上報》陳姓女記者報導「【PLG內幕】高雄鋼鐵人金主錢濤自爆注資5千萬 送審遭國安單位「打叉」」鋼鐵人涉中資等新聞，竟找人跟蹤陳姓女記者行蹤，並在陳女車上偷裝GPS並砸車報復。

鋼鐵人球團當時發聲明澄清與球團無任何關聯，並譴責暴力，不料經過調查發現教唆砸車的竟是當時球隊領隊陳冠豪。檢警調查陳冠豪當時召集員工欲對陳姓女記者報復，由陳冠豪提供資金策畫犯行，其它人則負責掌控被害者行蹤及執行毀損報復計畫，案發後陳冠豪疑似逃亡海外目前遭通緝，其他共犯被捕後均坦承犯行，並有人供稱是陳冠豪指使。日前新北地檢署依妨害秘密、侵入建築物、毀損等罪嫌起訴7名共犯。

陳姓女記者車輛遭砸案今天在新北地方法院開庭，台灣公民陣線、經濟民主連合、台灣新聞記者協會等團體到場聲援，眾人高舉標語高喊「威脅記者，就是對新聞自由的傷害」，強調新聞自由是民主社會的基石，是受憲法保障的基本人權，對記者的威脅，就是對新聞自由的傷害。呼籲台灣新聞界、公民社會共同關切本案。