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被飆罵「死了、你就爛」…學生錄音筆全錄下 法官引古文判國小師5月

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名黃姓國小老師因為不滿班上一名學生多次不交作業、不聽服老師指令，竟憤而當著全班同學面前飆罵他「你就爛」、「你死了是不是」等，還指責其爸媽唆使小孩漠視他的管教。桃園地院認為，該名老師貶抑學生人格，依誹謗罪處有期徒刑5月，緩刑3年，並向公庫支付10萬元。

判決書指出，該名黃姓國小老師2020年9月起擔任學生小凱（化名）的班導師，去年2、3月間他認為小凱多次不交作業、不聽從他的指令，竟心生不滿，在學校教室內當著全班同學面前辱罵「懶蟲」、「你有病是嘛」、「就是不要臉，全家都不要臉」、「混帳東西」等語。

事後小凱回家說明學校發生的事情，家長要他上課時帶著錄音筆，錄下相關證據，結果錄下班導師在班上污辱他及家人「爛家長教出這種爛小孩」、「只要家長跟老師唱反調那就很難」等。還質疑小凱的家長就是寵小孩，所以讓他不用寫作業，爸媽還聯合教育學生，老師講的話都不用聽。

對此桃園地院法官引用韓愈《師說》「師者，所以傳道、授業、解惑也」，認為被告身為教師，對於學生未遵守班級規範，並未能本於教育理念，卻在公開場所公然侮辱、誹謗學生及父母，造成學生一家精神及心理上的難堪及傷害，人格被貶抑，影響學生心理的健康發展，雖公開道歉悔罪，但未能與學生一家達成和解。

但法官認為，黃姓班導犯後坦承犯行，考量他求好心切，對學生多次遲交作業勸誡無果，才一時失當辱罵學生，相信經過司法審判後無再犯之虞。法官再說，被告身任教職，如善盡其責，將造就許多良善的學生與國民，希望他殷切記取「樹人難、傷人易」的教訓，不要重蹈覆轍，最終依成年人故意對少年犯誹謗罪，處有期徒刑5月，緩刑3年，並向公庫支付10萬元。

桃園一名黃姓國小老師因不滿班上學生多次不交作業，憤而當著全班面前飆罵他。桃園地院認為，該名老師貶抑學生人格，依誹謗罪處有期徒刑5月，緩刑3年，並向公庫支付10萬元。記者周嘉茹／攝影
桃園一名黃姓國小老師因不滿班上學生多次不交作業，憤而當著全班面前飆罵他。桃園地院認為，該名老師貶抑學生人格，依誹謗罪處有期徒刑5月，緩刑3年，並向公庫支付10萬元。記者周嘉茹／攝影

小孩 桃園 班導師 父母 公然侮辱

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