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獨／國軍退將10多人涉共諜案 歸亞蕾妹險列被告 檢聲押3人獲交保

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

祝姓男子涉嫌交涉國軍退役將領赴陸方接受落地招待多次，疑利誘拉攏國軍退將，為大陸機構發展組織行為發展，甚至藝人歸亞蕾的妹妹歸亞蒂，也被檢方約談險列被告，橋頭地檢署前天約談中華民國退伍軍人協會十多人，昨以違反國安法及選罷法罪嫌向橋頭地院聲請羈押祝男及孫姓、劉姓兩退役少將，法院今晨裁定，祝男、劉男50萬交保，孫男60萬交保，3人限制出海住居。檢方將抗告。

橋檢指出，11月9日主任檢察官顏郁山等指揮調查局高雄市調查處、國家安全維護工作站、高雄市政府警察局左營分局偵辦被告祝○明、孫○濤及劉○禮等人，違反國家安全法案件，經執行搜索共計26處，傳喚被告、證人等10多人到案說明。

據悉，祝男具香港籍，非我國軍退役將領，但與多位國軍重要將領皆有交情，自2017年至 2023年間，長期物色、引介我國國軍特定階級、軍種退役之高階軍官赴中國及美國等地接受落地招待，提供對岸統戰組織接觸、拉攏甚至吸收我方退役軍官機會，並宣傳「和平統一」、「一國兩制」等統戰思想而為發展組織行為。

而孫姓、劉姓2少將夥同祝男，疑遭中共勢力吸收後，以自身所具軍方人脈優勢，涉反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪嫌，經查，兩人竟共同接受陸方滲透來源，資助舉辦特定活動，並在活動中支持特定候選人，並分別發送粽子及花生糖等禮品，以此方式支持特定候選人。

檢方認為，祝姓、劉姓、孫姓三人犯罪嫌疑重大，且有羈押之原因及必要性，爰向法院聲請羈押禁見，經法院今晨裁定，祝男及劉男兩人均各以50萬元交保並限制出境出海；至於孫男則以60萬交保並限制出境出海。檢方不服裁定，將向高雄高分院提出抗告。

橋頭地方法院外觀。記者古和純／攝影
橋頭地方法院外觀。記者古和純／攝影

國軍 退伍軍人 退將 共諜 歸亞蕾

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