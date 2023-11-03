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酸政府砸上億科技監控僅26人 性侵犯求停押願戴電子腳鐐要投票

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中楊姓男子約性交易卻對女子動作粗暴，對方要求中斷慘遭他掐脖硬上，一、二審都被判8年。楊落網就被羈押，他以要出去投票「選出合適總統帶領台灣」，並稱政府斥資上億成立科技監控中心僅監控26人等理由，請求戴電子腳鐐並停止羈押，但法院仍認有羈押必要裁定駁回，可抗告。

檢警調查，楊男2022年6月5日以5700元和女子約性交易，但2人性交過程中女子認為楊動作粗暴，當場要求中斷並向朋友求助，未料楊卻搶下她手機還掐脖，女子嚇到道歉安撫對方情緒卻仍遭楊硬上得逞，過程中還朝女子拍裸照，法院一、二審都依加重強制性交罪判他8年。

由於楊男案發後隨即遭收押至今，楊向法院聲請停止羈押，主張憲法保障人民選舉權，他被羈押期間無法投票，還提到立法院2019年通過刑事訴訟法防逃新制，新增穿戴電子腳鐐、手環作為羈押替代處分之一。

楊還說，政府2021斥資上億元成立科技設備監控中心，未料多數法官對設備信心不足，至今只監控26人，防逃新制形同虛設，此制度雖不受法官所喜，但監控的26人無人逃亡，有1人試圖破壞腳鐐馬上就被逮，並稱司法院也觀察到法官使用該設備意願低，已擴大宣導提高使用動機。

楊還說，他是受應召站廣告誤導，是性交易糾紛引發事故，已深深悔悟，請求法院撤銷羈押，並限制住居，及戴電子手環、腳鐐接受科技監控，並請法院讓他成為第27位科技監控對象，讓他回去投票「選出合適的總統來帶領台灣」。

台中高分院認為，楊男犯加重強制性交罪法定刑為7年以上有期徒刑重罪，常伴隨逃亡高度可能，且全案仍可上訴最高法院，經斟酌全案情節、楊男造成危害等，仍認有羈押必要，若以科技設備監控，不僅不足確保審判、執行順利，也不符比例原則，裁定駁回其聲請。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

監控 投票 性交易

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