彭文正緊咬總統論文案 預告將有「驚世對決」開告時任北檢檢察長

媒體人彭文正2年前因質疑蔡英文總統博士論文及學位造假，被依加重誹謗罪嫌起訴，因舉家滯美遭法院通緝至今，彭不滿判決遭政治干預，侵害他的訴訟權、名譽權，提告時任台北地檢署檢察長周章欽，求償200萬元，並在三大報頭版刊登判決理由1天，但今天因視訊開庭申請有瑕疵，全案延至明年1月4日審理。

彭文正的訴訟代理人律師張靜表示，2年前3月29日北檢結案時，有一分對彭文正等3人的不起訴處分書，還有一分對彭文正1人的起訴書，北檢檢察官黃偉對於彭等3人指責蔡英文論文學位造假的言論，都以不起訴偵結，卻僅將彭文正在2020年9月5日至2021年1月11日前言論，予以起訴。

「跟選舉有關才起訴！」張靜指出，彭文正、林環牆、賀德芬等3人這些年來的對外發言都砲口一致，但黃偉卻不挑2021年1月12日至同年3月29日彭的對外發言向彭等3人起訴。

據悉，總統論文案當年黃偉結案時，北檢檢察長正是周章欽，而周今年才因收受富商翁茂鍾11件襯衫，遭監委彈劾，懲戒法院職務法庭判周罰款，數額為任職時最後月俸給數額1年，而周自去年3月屆齡退休，現為律師。

彭文正認為，周章欽基於檢察一體、案件矚目性及提告人的獨特性，將影響未來官位升遷，恐因政治考量，審核黃偉對彭文正的起訴書及不起訴書，因此彭文正委請張靜向周章欽提告。

不過，彭文正緊咬總統論文案，已狀告台北地方法院民事法官張詠惠、台北地檢署檢察官黃偉，結果一再吞敗，如今他狀告時任台北地檢署檢察長周章欽，並在臉書預告今天這將有一場驚世對決。

雖然，今天法庭上有不少熱心民眾進場觀庭，但因視訊開庭的申請有瑕疵，彭文正今天無法視訊參與開庭，因此，本案審理延至明年1月初，讓在場民眾大感失望，直言又是場拖延戰術。