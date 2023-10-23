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影／直播罵健身女網紅官司纏訟多年 館長無奈「怎麼判都無所謂」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

成吉思汗健身俱樂部負責人、「館長」陳之漢直播罵前員工、健身女網紅艾瑪（Emma）性騷擾健身工廠男教練而遭開除，新北地方法院判館長無罪，案件上訴，台灣高等法院今開庭，陳之漢被媒體問及本案民事部分判賠10萬確定，而刑事訴訟纏訟多年，至今仍在二審審理中，陳之漢指出，這個案子5年快6年，他前面3、4次都被判無罪，「反正這是她（指艾瑪）的權利」，民事部分則在2、3年前就給艾瑪錢了。

陳之漢指出，他就是從不會法律被告成會法律，這5年來他從台灣頭跑到台灣尾，全台灣法院幾乎都去過了，且都是被告妨害名譽，他不是殺人、不是犯什麼大罪，告不告得成都無所謂，他很隨意，「像罵吳宗憲呷洨80萬，要就給他」，但民心是站在他這邊的，對方可以罵人他不可以罵回去，罵回去就被告，「我都無所謂，這是個混亂的社會，反正該怎麼判怎麼判，被罰個錢都無所謂」。

艾瑪（Emma）本名林憶杰，原受僱於成吉思汗健身俱樂部擔任健身教練，因故離職後轉往健身工廠任職，也以「艾瑪」、「EMMA」名義在社群媒體和影音平台上分享個人的健身影片。

陳之漢認為艾瑪2019年1月28日在YouTube上提及於成吉思汗健身館任職時，每日打掃時數高達8小時，且自費在外上課，「因為在成吉思汗健身館無法進步」，他得知後才接連在同年2月3日至14日的直播中回應，並談到艾瑪在健身工廠任職時性騷擾男教練而離職。

在直播中，陳之漢說「她去健工，又被人家踢出來，因為她去健工摸人家教練，男生教練，還被告性騷擾，還要我講嘛」、「因為她一直調侃，用言語，然後去摸人家，人家男教練，一樣是教練，人家男教練有女朋友，所以就產生出了這個，人家告她性騷擾」、「在我們這邊是這樣離職的嘛，背骨嘛，然後在健工是因為發生性騷擾事件被開除的嘛」。

新北地院判館長無罪，檢方上訴認為陳之漢言論指艾瑪性騷擾遭解雇，但艾瑪並沒有這些情形，認為原審判決有違法不當之處；陳之漢在法庭上指出，因為艾瑪先用直播、影片提及他的公司，且流量不錯還上新聞，他為了捍衛公司商譽和清白，才用直播、影片方式回應。

陳之漢律師表示，根據艾瑪IG貼文、艾瑪同事等說法，陳之漢已盡查證義務，主觀上認為自身所述為真實，即使內容有若干出入也應依法不罰。

館長陳之漢直播指艾瑪性騷擾健身工廠男教練而遭開除挨告，今到台灣高等法院開庭。記者林孟潔／攝影
館長陳之漢直播指艾瑪性騷擾健身工廠男教練而遭開除挨告，今到台灣高等法院開庭。記者林孟潔／攝影

陳之漢 健身 性騷擾

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