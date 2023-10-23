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遠航占地不滿總部今將遭拆 民航局：法院判決依法執行

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導

遠東航空停飛3年多，台北國際航空站日前表示，今將拆除位於松山機場旁、遠東航空總部3層樓辦公室建物。遠航不滿，日前發布新聞稿表示，拆除當天員工自救會計畫在遠航總部發起「誓死捍衛家園」活動，還誓言「蛋洗怪手」。交通部民航局說，遠航占地未還，經法院判決確定，台北地方法院今強制執行拆除遠航辦公大樓，台北站依法代履行拆除作業。

民航局上午發布聲明指出，遠東航空承租台北國際航空站土地使用合約於2020年3月31日到期，但土地一直未清空歸還，台北站訴請拆屋還地，法院2022年判決確定，遠航應將遠航辦公大樓拆除，並將占用土地返還台北站。

民航局表示，台北站去年10月根據判決，向法院聲請強制執行，法院於去年12月26日、今年6月21日兩度辦理履勘，遠航於第二次履勘時，承諾將自行拆除建物，並根據法院要求，於6月30日提報拆除期程，承諾於今年8月29日前動工拆除，法院同意給予遠航自行拆除、清空時間，期限至8月31日止。

民航局表示，因遠航未在法院要求期限前完成相關作業，台北站報請法院強制執行，法院通知將於10月23日執行，台北站依據法院通知，配合辦理相關作業。

遠航前董事長張綱維。圖／本報資料照片
遠航前董事長張綱維。圖／本報資料照片

遠航 遠東航空 民航局

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