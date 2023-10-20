違規大禮包？高雄誇張嬤無照酒駕還載孫 酒氣超濃一吹超標近4倍

高雄55歲連姓婦人騎機車載著孫子外出，行經博愛二路與明華路口違規右轉，被員警攔下後「酒氣」引起警方懷疑，追查才發現連女不僅沒照，酒測值高達每公升0.95毫克，一問才知道出門前連女乾了多杯威士忌，載孫還酒駕，今被警方依公共危險罪移送法辦。

鼓山警分局表示，連女日前先在家裡喝了數杯威士忌，當時在家的孫子想要出去走走，懇求阿嬤騎車帶他出去玩，連女禁不住孫子要求，索性載著孫子騎車上路。

騎經博愛二路與明華路口時，不顧當時下班車潮眾多，在員警面前違規右轉，警方見狀隨即將連女攔下，一靠近就聞到渾身酒氣，施測後呼氣酒測值達每公升0.95毫克，遠超過0.25法定標準值。

連女不僅違規右轉又酒駕，警方追查才發現她還沒有考過機車駕照，多吞一條無照罰單，警詢後，今依公共危險罪將連女送辦。

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