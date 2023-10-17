「10個人說豬是狗，豬就變狗？」 張淑娟嗆周玉蔻：胡說八道

媒體人周玉蔻、蔡玉真爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」被訴，台北地院今天傳喚周玉蔻，法官勸和但沒有動靜，張淑娟出庭緊盯周的答辯，庭後表示周做新聞不查證，到處胡說八道。

張淑娟表示，周玉蔻在法庭上說「是她的同學說的」，她已說不是，她提出聲明說如果周玉蔻、蔡玉真繼續講要提出抗議，結果隔天蔡玉真跑去上節目，繼續說她是不飛華信的人，事實是，她離開華航時華信還沒成立。

張淑娟說，她1986年到1990年在華航上班，離職1年半華信航空才成立，「請問蔡玉真小姐，我怎麼去飛一個不存在的公司，這樣說、欺騙，她覺得已無法無天。

此外，張淑娟說，周玉蔻曾說在晶華酒店有VIP走道，事實上晶華酒店在1999年並沒有VIP走道，直到2002年才有；她說，周玉蔻又說監視器錄影帶可以看到她，但很神奇地也沒有，連周、蔡自己在跟檢察官講的時候也說沒有。

張淑娟說，她去年如果不出來提告，周玉蔻就不會到台北地檢署跟她鞠躬，她不知道周是怎麼做新聞的，周不去做媒體查證，到處胡說八道，非常折磨人。

張淑娟說，十幾個人去吃飯提到「晶華緋聞案」有張淑娟，「算同心圓嗎？」、「10個人說豬是狗，豬就變成狗了嗎？」、「可以這樣做新聞嗎？」、「可以這麼沒有素養嗎？」

張淑娟說，講了10天但不求證當事人，「我是當事人耶」，她坐在法庭上聽到每一個字都心如刀割，「你知道活下來有多困難嗎？」；張說，每個人都說她勇敢，但她要告訴大家，她一點也不勇敢。