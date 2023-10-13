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獄中能否投票？受刑人戶籍規定引關注 約1700人設籍矯正機關

中央社／ 台北13日電

受刑人能否在監所投票引發關注，根據法務部矯正署統計，目前設籍於矯正機關的受刑人約1700人，現行法規已不再強制要求受刑人設籍監所，但仍有部分受刑人將戶籍遷至矯正機關。

台北監獄林姓受刑人不滿服刑無法投票，向法院提起訴訟並聲請假處分。台北高等行政法院昨天裁定桃園市選委會應於本案訴訟確定前，在北監設置投票所或其他適當方法，供林男行使明年總統及立委選舉投票權。

北高行認為，林男是戶籍在北監的選舉權人，明年總統、立委選舉距今僅剩3個月，林男有選舉權卻無法行使，屬於重大損害，有急迫危險，因此裁准假處分。中央選舉委員會已表示將提起抗告。

根據北高行新聞稿，北監表示設籍在台北監獄的受刑人約123人，受刑人戶籍規定也引發外界好奇。

已廢止的「監所人犯戶籍登記辦法」明定，當初立法理由是為管理監獄或軍事監獄執行徒刑的受刑人，或各軍、司法看守所羈押被告戶籍登記。

監所人犯戶籍登記辦法指出，由監獄或看守所設立共同事業戶，並由各該監所主管人為戶長；受刑人自入監之日或被告自起訴之日起15日內，由監所通報受刑人或被告戶籍所在地的戶政事務所，以辦理戶籍遷出登記，並遷入監所共同事業戶內管理。

監所人犯戶籍登記辦法歷經多次修正、廢止，現行的「矯正機關收容人戶籍管理要點」為103年1月2日修正，主管機關為內政部。

矯正署官員表示，當初就管理受刑人、羈押中被告戶籍的修法原因在於，羈押中被告及執行徒刑6個月以下受刑人，他們的戶籍遷入、遷出不易管理，多半會是流動人口登記，因此修法為不強制遷戶籍至矯正機關。

矯正署官員指出，目前設戶籍於矯正機關的受刑人約1700人，而遷戶籍至矯正機關者，多是居無定所者，或未於法定期間辦理遷徙登記且經房屋所有權人申請，因此由戶政事務所將其戶籍遷至矯正機關。

受刑人能否在監所投票引發關注。示意圖／聯合報系資料照
受刑人能否在監所投票引發關注。示意圖／聯合報系資料照

戶籍 受刑人 監獄 投票

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