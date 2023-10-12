屏議員吳亮慶涉賄 二審逆轉當選無效

屏東縣無黨籍議員吳亮慶被控買票，高雄高分院昨判當選無效確定。圖／本報資料照片 被民進黨開除黨籍的屏東縣議員吳亮慶，去年九合一大選被控以每票1000元指示楊姓表妹買票，遭屏東地檢署提當選無效之訴，屏東地院民事庭一審駁回，吳亮慶當選有效，檢方不服上訴，昨二審宣判逆轉，認定吳與楊女買票，改判當選無效確定；吳亮慶說「尊重司法」；將由二選區落選頭，九如鄉前鄉長張振亮遞補。

70歲吳亮慶是屏縣二選區議員，這屆以民進黨籍參選拿下第2高票8843票，也是二選區老將、擔任6任議員，第13屆、第16到20屆，但議長選舉因跑票，被民進黨開除黨籍，現為無黨籍。

檢方調查，去年九合一大選，吳亮慶的楊姓表妹分別以每票500至1000元價碼，拿現金交給楊女胞姊等人爭取支持；楊女到案後，堅稱是自主幫吳亮慶。但檢方認為，楊女為吳亮慶競選幹部，又是表兄妹關係，不採信楊說法，偵結後認定楊女買票過程吳全程知情，將吳亮慶起訴。

屏東地院審理時，法官認為檢方認定楊女為吳競選團隊，又以表兄妹關係，認定楊買票行為與吳共謀屬過度推論。另外，黃姓選民偵訊、庭審也供述不一，判決吳當選有效。

檢方不服上訴，高雄高分院昨下午宣判，合議庭依檢方提出證據，認定吳亮慶事先知道楊女買票行為，改判當選無效定讞。