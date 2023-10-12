聽新聞
test
0:00 / 0:00

指趙少康家暴 周玉蔻判賠220萬元

聯合報／ 記者林孟潔鄭媁／台北報導

中廣董事長趙少康（左圖）、媒體人周玉蔻（右圖）。圖／聯合報系資料照片
中廣董事長趙少康（左圖）、媒體人周玉蔻（右圖）。圖／聯合報系資料照片
媒體人周玉蔻於放言傳媒、民視節目和臉書指中國廣播公司董事長趙少康家暴、拋妻棄子、不認骨血，趙提告要求周女、民視賠償一千萬元；台北地方法院昨判周女、民視應連帶賠償兩百萬元，另周玉蔻單獨賠償廿萬元，並移除相關言論。可上訴。

趙少康昨發聲明，感謝法院發揮正義守護精神，給周玉蔻一定程度懲罰，但判賠二二○萬對周顯然不夠多，無法阻止她再犯；周女信口雌黃，將積極上訴要求周女給付更多賠償，遏止隨意誹謗他人的惡行，所有賠償將全數捐給公益團體。

周玉蔻也發聲明，指評論主因是趙少康當時宣布參選二○二四年總統，屬於可受公評、符合公益的探討，她的消息來源多元，並多番查證，沒有妨害趙的名譽，將依法提上訴。

放言傳媒前年八月刊登文章質疑趙少康「前妻不幸在美國罹癌過世，兒子便由繼父和外婆撫養」、「你在人生過程裡是如何對待親身兒子的」；周玉蔻去年九月間在臉書發文「關鍵字：家暴、拋妻棄子、不認骨血」，並在民視節目中指趙「你打你的太太家暴，扔掉你家的兒子，不認骨血，拋妻棄子」。

趙少康向周玉蔻、民視提告求償千萬元並刪除、下架文章和節目。台北地院認為，周女於放言傳媒的言論與事實相符，沒有侵害趙的名譽權，但周女未盡合理查證義務，即在臉書、民視節目發表家暴、不認骨血、拋家棄子等言論，應負賠償責任。

法院指出，周玉蔻在民視節目言論，未涉及公共議題，不受新聞自由保障，民視也未依衛星廣播電視法、自訂新聞自律規範，盡事實查證義務，與周女成立侵權行為，應連帶負賠償責任。

北院表示，周玉蔻、趙少康均是具網路聲量及影響力的知名公眾人物，民視對於大眾也具有一定可信度與影響力，審酌周女侵權言論發布於訊息快速傳布的網路社群及大眾傳播媒體，判周女應賠償廿萬元，另應與民視連帶賠償兩百萬元。

周玉蔻 趙少康 民視 新聞自由 家暴

延伸閱讀

趙少康分進合擊否認另立黨中央 國民黨：樂見分擔選務

罵趙少康家暴拋妻棄子 法院判周玉蔻賠償220萬…原因曝光

趙少康稱「兵役一年浪費時間」 賴清德競辦要侯友宜表態

周玉蔻罵他拋妻棄子不認骨血 趙少康：判賠220萬無法阻止她再犯

相關新聞

指趙少康家暴 周玉蔻判賠220萬元

媒體人周玉蔻於放言傳媒、民視節目和臉書指中國廣播公司董事長趙少康家暴、拋妻棄子、不認骨血，趙提告要求周女、民視賠償一千萬...

否認涉貪 高虹安抱2箱資料 答辯1小時

台北地方法院審理新竹市長高虹安涉貪案，昨天傳喚高虹安出庭，高否認犯罪，辯稱沿用前立委李俊俋辦公室記帳方法；檢方聲請傳喚高...

屏議員吳亮慶涉賄 二審逆轉當選無效

被民進黨開除黨籍的屏東縣議員吳亮慶，去年九合一大選被控以每票1000元指示楊姓表妹買票，遭屏東地檢署提當選無效之訴，屏東...

中市未依規通知 襲胸男治療未到違性侵防治無罪確定

林姓男子5年前因襲胸案服刑完畢後，台中市府命他應接受治療，但他未報到，經檢方依法起訴，台中地院認定通知書未依規送達判無罪...

太慘忍…猛踹繼子又虐殺5隻貓 法官重判家暴男5年3月

彰化縣粘姓男子涉嫌對王姓前妻及6歲繼子施虐，甚至曾對繼子連續猛踹頭臉7次，影片曝光引起公憤，檢警調查發現，他還曾以兇殘方...

為何帶著「紙箱」進法庭？因涉貪遭傳喚出庭後 高虹安這樣說

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天傳喚高虹安出庭，高在庭內否認犯罪，庭後接受採訪表示，謝謝法官給予充分時間做說明，先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。