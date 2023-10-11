太慘忍…猛踹繼子又虐殺5隻貓 法官重判家暴男5年3月

彰化縣粘姓男子涉嫌對王姓前妻及6歲繼子施虐，甚至曾對繼子連續猛踹頭臉7次，影片曝光引起公憤，檢警調查發現，他還曾以兇殘方式虐殺5隻貓，彰化地方法院依違反保護令罪、成年人故意對兒童犯傷害罪、違反動物保護法罪等共將他判刑5年3月。

王姓前妻與兒子2021年間因不堪已被粘男（35歲）施暴長達二年，對外求助，並公佈偷錄下粘男施暴影音，只見影音中，粘男連續猛踢6歲繼子7次，甚至連頭部都踢，還要繼子不能哭，出言恐嚇說「你眼淚給我掉下來試試看！恁北最討厭人哭」、「再給我叫你媽媽看看，叫媽媽就是踹10下」，暴行被揭露後引發公憤，即使粘男後來被警方抓到，王女仍很害怕如果粘男放出來會報復她。

檢警調查，粘男自2021年3月至8月間多次對繼子和王女施暴毆打，造成繼子頭臉、腹部受傷，也曾貸款買機車，要逼前妻當債務擔保人，前妻不肯，就抓她的頭撞地。

粘男在2020年9月至2021年3月間更虐殺5隻貓，他向4位民眾和動物防疫所認養6隻貓後，竟先後以甩飛砸牆、項圈套頸吊掛、以浴缸蓄水後浸溺、剪齒拔爪並塞進外出籠後甩動碰撞、再以削尖棍狀物自外向內猛力捅戳方式，虐殺其中5隻貓。

彰化地方法院近日審結，將粘男依恐嚇危害安全罪、違反保護令罪、成年人故意對兒童犯傷害罪、強制罪、違反動物保護法等罪將他判刑 5年3月。

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