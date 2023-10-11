罵趙少康家暴拋妻棄子 法院判周玉蔻賠償220萬…原因曝光

媒體人周玉蔻於放言傳媒、民視節目和臉書指中國廣播公司董事長趙少康家暴、拋妻棄子、不認骨血，趙提告要求周女、民視賠償1000萬元，台北地方法院今判周女、民視應連帶賠償200萬元，另周玉蔻單獨賠償20萬元，並移除相關言論，可上訴。

放言傳媒前年8月刊登文章質疑趙少康「前妻不幸在美國罹癌過世，兒子便由繼父和外婆撫養」、「你在人生過程裡是如何對待親身兒子的」；周玉蔻去年9月間在臉書發文「關鍵字：家暴、拋妻棄子、不認骨血」，並在民視節目中指趙「你打你的太太家暴，扔掉你家的兒子，不認骨血，拋妻棄子」。

趙少康向周玉蔻、民視提告求償千萬元並刪除、下架文章和節目。台北地院認為，周女於放言傳媒的言論與事實相符，並沒有侵害趙的名譽權，但周女未盡合理查證義務，即在臉書、民視節目發表家暴、不認骨血、拋家棄子等言論，應負賠償責任。

法院指出，周玉蔻指「家暴」消息來源為韓靜燕於1981年間私下陳述，但韓靜燕證稱與周玉蔻無任何來往，也沒有和周玉蔻私下討論有關趙少康的私事；另趙少康與前妻依法律規定離婚，與「拋妻棄子」截然不同，且周玉蔻稱消息來源為黄裕鈞，但黃經傳喚均未到庭，也未入境台灣，難以認定周玉蔻已盡合理查證義務。

再者，依戶政資料、離婚協議書等，趙少康不僅承認與前妻所生之子、給付兒子教育費用，且與前妻約定日後不得更改兒子姓氏，並持續給予經濟上資助，故周玉蔻「不認骨血」的言論與事實不符，也未提出任何證據資料，說明有合理查證。

法院指出，周玉蔻在民視節目的言論，未涉及公共議題，不受新聞自由保障，民視也未依衛星廣播電視法、自訂新聞自律規範，盡事實查證義務，與周女成立侵權行為，應連帶負賠償責任。

北院表示，周玉蔻、趙少康均是具有網路聲量及影響力的知名公眾人物，民視對於大眾也具有一定可信度與影響力，審酌周女侵權言論發布於訊息快速傳布的網路社群及大眾傳播媒體，判周女應賠償20萬元，另應與民視連帶賠償200萬元。