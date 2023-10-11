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周玉蔻罵他拋妻棄子不認骨血 趙少康：判賠220萬無法阻止她再犯

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中國廣播公司董事長趙少康不滿媒體人周玉蔻在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書，稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血等語，提告要求周玉蔻、民視賠償1000萬元，台北地方法院今判周玉蔻、民視應連帶賠償200萬元，另周玉蔻單獨應賠償20萬元，並應移除相關言論。趙少康今發聲明指出，判賠220萬對周玉蔻顯然不夠多，根本無法阻止她再犯，所有賠償將全數捐給公益團體。

趙少康聲明全文如下：

針對今天台北地方法院宣判周玉蔻及民視共要賠償我220萬，其中200萬元賠償，民視公司要負連帶賠償責任一事，本人聲明如下：

1，謝謝法院發揮正義守護神的精神，給被告一定程度的懲罰。

2，周玉蔻曾因毀謗馬英九被法院判賠180萬元,因毀謗郭台銘被法院判賠200萬元，現在更因毀謗張淑娟女士被控告，還在法院審理當中。周玉蔻藉媒體多次毀謗無辜者，顯然她並不把賠償200萬當一回事，一而再、再而三的重蹈覆轍。

3，判賠220萬對一般人也許不算少，但對周玉蔻顯然不夠多，根本無法阻止她再犯，更何況她因毀謗他人可能會獲得許多有形無形的利益。

4，本人一生從未毆打女性，遑論家暴，周玉蔻信口雌黃，是可忍孰不可忍？本人將和律師研討，一定要積極上訴，要求周玉蔻給付更多賠償，以遏止她隨意毀謗他人的惡行。所有賠償本人都將全數捐給公益團體。

5，媒體也要留意不要成為周玉蔻利用的幫兇，為虎作倀毀壞了自己的聲譽。

中廣董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

周玉蔻 民視 趙少康 提告

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