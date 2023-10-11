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周玉蔻罵趙少康不認骨血判賠220萬 她發聲「消息來源多元」依法上訴

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中國廣播公司董事長趙少康不滿媒體人周玉蔻在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書，稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血等語，提告要求周玉蔻、民視賠償1000萬元，台北地方法院今判周玉蔻、民視應連帶賠償200萬元，另周玉蔻單獨應賠償20萬元，並應移除相關言論；周玉蔻今發聲明指出，她的消息來源多元，也有多番查證，她將依法提起上訴。

周玉蔻聲明全文如下：

關於趙少康提告本人，一審判賠案，本人將依法提起上訴。

本人在電視節目討論趙少康是否涉及「拋妻棄子」之評論，主要是因為他當時宣布參選2024年總統。在總統候選人人品內涵必須接受公眾檢驗的前提下，進行可受公評、符合公益的探討。

針對此一議題，三十多年來，本人消息來源多元，也有多番查證。

節目中，以意見表達、疑問式用詞進行討論，沒有妨害趙少康的名譽。

依法，本人將提起上訴，捍衛言論自由與本人權益。

周玉蔻

2023年10月11日

周玉蔻。圖／聯合報系資料照片
周玉蔻。圖／聯合報系資料照片

周玉蔻 趙少康 民視 提告

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