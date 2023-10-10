租嘉義廠房倒2層樓高廢棄物賺黑心錢28萬 判賠地主2321萬

嘉義鄭姓男子向董姓地主承租土地、廠房，卻背地裡涉嫌提供土地供傾倒廢棄物獲利28萬7500元，遭檢舉查獲時廢棄物堆積幾近2層樓高，體積2萬2215立方公尺，鄭男被依違反廢棄物清理法判刑；董姓地主提告鄭男違約，要求賠償2321萬5000元，法院判地主勝訴。可上訴。

2017年2月鄭男向董男承租座落嘉義縣土地及廠房，雙方簽訂每月租金6萬元，租期5年，同年9月間起，鄭男涉嫌以每車1萬1500元代價，提供「文科」的男子駕駛不詳車牌號碼車輛，載運約25車次含有塑膠粒、塑膠碎片、塑膠抽粒的廢濾網、廢模頭、水洗塑膠浮雜及廢車燈殼等事業廢棄物至土地堆置，非法清除、處理事業廢棄物，獲利約28萬7500元。環保單位接獲檢舉，2020年5月稽查，發現該處遭堆置廢棄物約5公尺高，體積約2萬2215立方公尺，今年3月嘉義地院依犯廢棄物清理法判刑2年4月，犯罪所得沒收，鄭男上訴後今年9月台南高分院判2年3月。

地主董男主張，鄭男為取得不法利益，土地、建物提供予他人堆置廢棄物，破壞、汙染環境，應負回復原狀的義務，董男委託科技有限公司提出清運報價費用共2321萬5000元，依民法侵權行為及系爭租約第16條約定，請求被告負損害賠償責任。