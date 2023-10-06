前特偵組發言人被控投資詐欺2.65億 反擊提告新竹建商揑造證據

最高檢前特偵組發言人、律師張進豐與兒子張庭耀被新竹建商李力建設負責人李鴻章指控藉投資澳洲墨爾本土地詐財2.65億元，父子依詐欺、偽造文書罪起訴，張進豐認為，閱卷後發現建商揑造證據，決定對建商提出刑、民事訴訟。

張進豐、張庭耀今年8月底被檢方起訴，台北地院今天下午將召開準備庭，張進豐會出庭做無罪答辯。

張進豐今天表示，經向法院閱卷後，發現建商使用不實事證，並多次做偽證，導致他遭檢察官因錯誤資訊而起訴，但全案在閱卷後，已收集足資證明建商揑造不實指訴證據，並送往澳洲辦事處認證。

張進豐說，相關證據除將於審判中提出供釐清外，也將對建商不法行為提出刑事及民事損害賠償訴訟。

張進豐說，他閱卷後發現提告的建商於另案相關民事訴訟中，因貪圖不法利益，有多人共同詐欺法院的行為，涉嫌詐欺、偽證罪，已掌握證據一併提告。

張進豐重申，建商所提告的詐欺，其實只是單純的投資糾紛，投資人權益始終受到保障，並且有足額抵押，而建商與澳洲公司間的民事紛爭，雙方已委任律師在澳洲法院處理中。

檢方指控，張進豐是澳洲「EVERLAND」集團總裁，張庭耀是負責人，2018年4月張進豐夫婦宴請李鴻章及李的張姓親屬，席間，張庭耀表示將在澳洲成立集團，鎖定當地一處約2850平方公尺的土地計畫開發，邀李、張投資。

隔月，李、張受張庭耀之邀到墨爾本考察，同年7月4日與張氏父子簽買賣契約，議定各出資一半成立「Latrobe」公司，由張庭耀擔任負責人，檢方指控，事後張進豐父子以澳洲房產交易慣例、需簽立第二次投資契約等3度向李、張詐得合計台幣2.65億元的澳幣1325萬元。