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砂石場土石壓死運將達成和解 2人緩刑
桃園市承恩砂石場前年十月擋砂牆崩塌，千餘噸土石流出，戴姓男子開計程車經過遭活埋死亡。桃園地方法院昨審結，認定砂石場負責人魏姓男子、廠長劉姓男子輕忽安全維護，考量兩人坦承犯行、與被害人家屬和解，依過失致死罪各判刑六月及五月，得易科罰金，緩刑二年；可上訴。
判決指出，桃園龜山區東萬壽路的承恩砂石場，前年十月十二日凌晨四點半因圓規颱風外圍環流下大雨，鄰近道路的擋砂牆結構強度及承重力不足而倒塌，砂石儲存槽存有高逾五公尺、一九二○立方公尺的土石，大量土石流出，戴姓男子開計程車經過被掩埋，頭胸部鈍挫傷、肋骨骨折、顱骨破裂骨折及氣血胸併腦實質脫出死亡。
法官審理，砂石場負責人魏姓男子、廠長劉姓男子對工作場所建物及設備有管理權責，明知應注意建築構造物及附置物要保持安全穩固、擋砂牆體強度是否足夠支撐存放沙土量、儲存沙土是否超載，並注意沙土儲存環境，避免因水壓力導致擋砂牆體承受額外壓力，兩人卻疏於注意，造成戴死亡。
法官認定，魏、劉輕忽廠區設備安全維護，令被害人家屬痛失至親，實屬不該，不過兩人始終坦承犯行，態度尚可，偵查中與被害家屬和解並已賠償付清款項，具悔悟之意，當知警惕無再犯之虞，宣告緩刑。
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