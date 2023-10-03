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李慶華詐領助理費遭通緝 汐止樓中樓豪宅以2163萬元拍出

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

前立委李慶華詐領逾500萬元助理費支付前妻贍養費、房貸或旅遊等，被檢方依貪汙罪嫌起訴，法院傳喚未到庭，2018年發布通緝；行政執行署士林分署今以總價2163萬元順利拍賣李慶華位於汐止日月光社區23、24層的樓中樓豪宅及2個平面停車位。

士林分署今舉辦「123聯合拍賣會」，李慶華的樓中樓豪宅及2個平面停車位分別以1889萬元、137萬元、137萬元順利拍定。另外，自稱「太仁心靈導師」的紅富海集團負責人黃圓映非法吸金198億餘元，士林分署也拍賣她位於近紅樹林捷運站安泰登峰社區的9間房屋，其中4間分別以2101萬元、2211萬元、2768萬元、1930萬元順利拍定，總金額達9010萬餘元。

紅富海集團林姓、黃姓成員位於北投區明德捷運站附近「璞園水調歌社區」4間住宅大樓及車位，士林分署也以總價1億3040萬元全數拍出。再者，另案位於士林區芝山段一小段土地則以51萬元元拍定。

士林分署表示，為使拍賣資訊更透明而首創VR看屋，完整拍攝拍賣房屋內部格局，讓有意願投標的民眾可透過VR設備觀覽樓中樓豪宅、淡水商辦、北投住宅等房屋內部，成功吸引22位民眾出價競標。

士林分署今也拍賣一輛2020年12月出廠的深灰色保時捷TAYCAN 4S純電四門跑車，吸引11組買家競標，經過41次輪番加碼競價，最後以溢價30萬元，總價428萬元順利拍定。士林分署拍賣的動產部分還包括2302股陽信商業銀行股票，最終以總價2萬3700元拍定。

士林分署指出，今日123聯合拍賣會成功拍定金額共計2億4695萬2700元，分署會持續與檢察機關合作辦理「偵查中及判決確定後查扣財產之變價」，同時辦理行政執行事件義務人財產的拍變賣作業，希望能為國家收回更多公法債權，落實政府公權力。

前立委李慶華。圖／聯合報系資料照片
前立委李慶華。圖／聯合報系資料照片

李慶華 通緝 財產 拍賣會

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